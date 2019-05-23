Имбирно-лимонный кекс готовят со свежим корнем

- Обожаю имбирь за необычный вкус и аромат. Особенно нравится с цитрусовыми и корицей. Выпечка получается ароматная и бесподобная. Еще и полезная. Любимый рецепт - имбирно-лимонный кекс, - говорит 29-летняя Наталья Тимощук из Кривого Рога.

Нужно три яйца, 200 г масла, 250 г сахара, два лимона, 25 г корня имбиря, стакан кефира, 300 г муки, по чайной ложке соды и молотой корицы, 10 г разрыхлителя, щепотка соли и сахарная пудра для посыпки.

- Муку просеиваю. Смешиваю с корицей, солью, содой и разрыхлителем. Отдельно взбиваю миксером сахар с маслом комнатной температуры. Ввожу в сахарно-масляную массу яйца. Добавляю их по одному. После каждого взбиваю до однородности. Напоследок - кефир и снова перемешиваю.

Чистит и трет на мелкую терку имбирь. С лимонов снимает цедру и выжимает сок. Добавляет в тесто и перемешивает до однородной массы. Пересыпает в форму. Ее предварительно смазывает маслом и посыпает мукой.

- Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекает около часа. Если начинает слишком румяниться, прикрываю фольгой. Готовность проверяю зубочисткой, из теста она должна выйти сухой.

Готовый кекс оставляет в форме на 10-15 мин. На тарелке выпечку посыпает пудрой.