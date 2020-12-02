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понедельник, 07 декабря 2020 00:31

Харчо доводят до вкуса острым перцем

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- Зимой готовлю грузинское харчо. Это наваристое блюдо из жирной говядины или баранины. Также обязательны сливовый соус ткемали и грецкие орехи, - рассказывает Марина Киричек, 35 лет, из Луцка. - Это что-то среднее между супом и рагу. Надо соблюдать рецептуру, потому что блюдо превратится в рисовую кашу с мясом.

Промываю килограмм говядины на кости. Отвариваю в 3 литрах воды на среднем огне 2 часа. Вынимаю мясо и нарезаю. Кости выбрасываю, а бульон процеживаю. Добавляю нарезанные соломкой морковку и две средние луковицы.

Кладу пять столовых ложек круглого риса. Длинный не беру. Он больше подходит для плова, чтобы зерна не слипались. В харчо должны развариться для густоты.

Добавляю четыре зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 500 граммов измельченных грецких орехов. Сдабриваю тремя столовыми ложками соуса ткeмaли. Можно заменить на томатную пасту, но тогда не будет сливового вкуса. Чтобы хоть немного харчо отдавало фруктами, кладу еще сушеную грушу или три сушеные сливы. Копченые не подойдут, потому что перекроют весь вкус.

Довожу до кипения, уменьшаю огонь и варю 30 минут. Добавляю полстручка порезанного красного жгучего перца для остроты.

Приправляю двумя чайными ложками хмели-сунели. Солю и бросаю горсть порезанной петрушки. Выключаю огонь и настаиваю харчо под крышкой 10 минут.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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