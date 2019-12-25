Гусиную тушку обкалывают маринадом

- Главное блюдо у нас ежегодно - запеченный гусь. Фарширую его печенью с грибами. Маринад вкалываю прямо в тушку. Мясо получается мягкое и сочное, - говорит 32-летняя Надежда Пуценко из Днипра.

- Замачиваю гуся на 3 часа в солевом растворе - полстакана соли на 5 литров воды.

В отдельную посуду выжимаю сок апельсина. Процеживаю через сито. Добавляю столовую ложку воды, чайную ложку бальзамического уксуса и столько же соли, еще столовую ложку оливкового масла. И молотый черный перец по вкусу.

Этой смесью наполняю шприц. Просоленную тушку обкалывают со всех сторон маринадом. Сначала выбранный участок немного массирую, чтобы маринад НЕ выливался.

Для начинки замачиваю 300-400 граммов хлебного мякиша в теплом молоке. 150 граммов чернослива без косточек заливаю рюмкой коньяка, где-то 100 граммов. Одну-две луковицы режу кольцами и обжариваю на растительном масле до прозрачности. Добавляю полкилограмма порезанной куриной печени. Тушу 4-5 минут. Добавляю туда же 300 граммов порезанных на четвертинки шампиньонов. Оставляю еще на 5 минут. Солю, перчу, добавляю два-три пропущенных через пресс зубчика чеснока, чайную ложку майорана и несколько щепоток мускатного ореха. Через пару минут снимаю с огня.

К грибам с печенью добавляю хлебный мякиш, 100 граммов поджаренных грецких орехов, измельченный чернослив и сырое яйцо. Хорошо перемешиваю, чтобы получилась сплошная масса. Набиваю ею тушку и зашиваю отверстие, - рассказывает Надежда Пуценко.

- В глубокую форму заливаю пол-литра красного полусухого вина. Закладываю туда тушку. Накрываю сосуд фольгой. Ставлю в прогретую духовку. Полчаса гусь печется при 220 градусах. Тогда прикручиваю до 180 и оставляю на 2 часа.

Фольгу снимаю и снова увеличиваю температуру до 220. Держу на каждой стороне по 15-20 минут, пока спинка и грудка подрумянятся.

Блюдо подаю с клюквенно-цитрусовым соусом. Для него литр апельсинового сока, 300 граммов клюквы и столько же сахара в сотейнике варю 10 минут. Вилкой разминаю ягоды. Из двух апельсинов беру мякоть - без кожуры и пленочек. Все провариваю 2-3 минуты. Добавляю 200 граммов сливочного масла. Соус подходит к горячему гусю.