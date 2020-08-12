Гратен из цветной капусты запекают с сухарями

- Люди называют гратеном все запеканки, - говорит 43-летняя Дарья Грищук из Кривого Рога Днепропетровской области. - На самом деле это способ приготовления, когда продукты выкладывают слоями и запекают. Подходят овощи, которые не пускают сок.

Рассказывает рецепт гратена из цветной капусты:

- Замачиваю килограммовую головку на 5 минут в подсоленной воде, чтобы очистить от грязи и насекомых. Споласкиваю, разрезаю на соцветия. Провариваю в подсоленной воде, промываю.

Чищу две луковицы. Одну перекручиваю на мясорубке, добавляю 0,5 килограмма мясного фарша. Приправляю пол чайной ложки соли и черного молотого перца. Насыпаю две столовые ложки манки, перемешиваю и накрываю миску пищевой пленкой. Оставляю на 15 минут.

Готовлю овощи. Режу кубиками вторую луковицу и два болгарских перца, натираю на крупной терке морковку. Обжариваю, добавляю в фарш. Измельчаю еще пять-шесть веточек укропа и пять зубчиков чеснока. Вымешиваю и перекладываю в форму для запекания. Сверху погружаю в фарш соцветия капусты. Мажу сметаной и посыпаю 50 граммами тертого твердого сыра. Ставлю в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.

Капусту можно залить также молочным соусом. Дарья Грищук рассказывает его рецепт:

- Грею пол литра молока, не доводя до кипения. В микроволновке растапливаю 70 граммов сливочного масла. На сковороду насыпаю 40 граммов муки. Обжариваю, добавляю масло с молоком. На среднем огне довожу до кипения. Уменьшаю огонь и через 2 минуты выключаю. Насыпаю по трети чайной ложки мускатного ореха, соли и молотого черного перца. Тру на крупной терке 150 граммов твердого сыра. Откладываю 50 граммов, а остальные добавляю в соус. В форму для запекания выкладываю цветную капусту и поливаю соусом. Равномерно распределяю лопаткой по поверхности соцветий. Посыпаю тертым сыром и тремя столовыми ложками панировочных сухарей. Пеку при 180 градусах 30 минут до золотистого цвета.

Закуску по-корейски маринуют вечером

- Цветную капусту добавляю в овощное ассорти по-корейски. Получается острая закуска, - рассказывает Алла Горбачева, 32 года, из поселка Кривое Озеро Николаевской области. - Готовлю вечером, чтобы за ночь промариновалось.

Разделяю на соцветия килограмм цветной капусты. Чищу две большие морковки и тру на терке для корейской моркови. Режу 200 граммов спаржевой фасоли и варю 5 минут в кипятке. Отвар сливаю в миску. Режу мелкой соломкой два болгарских перца. Пропускаю через пресс шесть зубчиков чеснока.

Для маринада в два стакана отвара из фасоли наливаю 150 миллилитров масла. Добавляю чеснок, по две столовые ложки сахара и приправы для моркови по-корейски, полторы - соли, три столовые ложки уксуса. Овощи заливаю маринадом, перекладываю в банки и ставлю на ночь в холодильник.