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понедельник, 25 ноября 2019 07:55

Голубцы с имбирем запекают полчаса

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27 ноября начинается Рождественский, или Филиппов пост. В течение 40 дней верующим запрещено употреблять продукты животного происхождения - яйца, молоко, мясо, сыр, сливочное масло. В определенные дни можно есть рыбу.

- Постные голубцы дети съедают быстрее, чем мясные, - рассказывает 42-летняя Ольга Корнет из города Ямполь Винницкой области. - Они не тушеные, а жареные и запеченные.

Промывает 100 г риса. Высыпает в кастрюлю и заливает так, чтобы вода была на 2 см выше. Доводит до кипения и цедит на дуршлаге.

Большой кочан капусты погружает в кипяток на 5 мин. Всыпает пол чайной ложки соли. Приправляет смесью перцев, молотым лавровым листом и орегано. Капусту разбирает на листья. Как пропарятся, лучше будут отставать. Вытягивает листья, когда обмякнут. Раскладывает по отдельности. Грубые прожилки срезает.

Для начинки поджаривает измельченную луковицу и тертую морковку. Добавляет 1 кг порезанных шампиньонов и тушит до испарения сока. Все смешивает с рисом. Вбрасывает измельченный пучок петрушки и 1/4 ч. л. молотого имбиря. Солит и перемешивает.

- Можно начинить половину голубцов фасолью, - говорит Ольга Корнет. - Стакан бобов замочить на несколько часов, отварить и размять вилкой. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко порезать. Вместе обжарить и посолить. Все смешать.

Ольга Корнет готовит начинку из картофеля. В луково-морковную зажарку режет 40 г замоченных сухих грибов. Добавляет две измельченные небольшие луковицы. Обжаривает до золотистого цвета. Натирает на крупной терке 1,5 кг сырого картофеля. Солит и перчит.

- Когда надоедают эти начинки, голубцы делаю с пшеном. Варю стакан крупы в полутора стаканах кипятка. Режу пластинами 200 граммов шампиньонов и мелко луковицу. Жарю до прозрачности и смешиваю с пшеном.

Заворачивает начинку в капусту. Обжаривает голубцы по 2 мин. с каждой стороны и выкладывает на противень.

- Для соуса жарю измельченную луковицу и натертую морковку, - говорит Ольга. - Добавляю два порезанных зубчика чеснока и столовую ложку сахара. Заливаю полулитром томатного сока и довожу до кипения. Солю и оставляю кипеть на слабом огне пять минут. Заливаю соусом голубцы, накрываю фольгой. Запекаю полчаса при температуре 180 градусов. За 15 минут до готовности фольгу снимаю.

Фаршированную перцем капусту подают сырой

- Жгучие голубцы не сравнишь ни с чем, - рассказывает киевлянка Ульяна Матюх, 34 года. - Когда впервые попробовала, аж молоком запила. Так пекло. Потом привыкла и пошли за милую душу.

Бланширует в горячей воде капусту и разбирает на листья. Пока остывают, готовит начинку. Варит 2,5 стакана пшена. Режет полукольцами две луковицы, кубиками 300 г корня сельдерея. Трет на крупной терке большую морковку.

- Мелко режу стручок перца чили и смешиваю с подготовленными овощами. Фарширую ими листья капусты, формируя небольшие голубцы. Плотно кладу в кастрюлю. Варю маринад из литра воды и 100 граммов сахара. Добавляю 50 граммов соли. Вливаю полстакана уксуса. Им заливаю голубцы и накрываю марлей и широким камнем.

Ставит в холодильник на три дня для маринования. К столу подает сырыми.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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