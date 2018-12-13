Глинтвейн варят на коричневом сахаре

— В предновогоднее время хочется чего-то особенного, — говорит 42-летняя Ирина Петришин из Луцка. — Недавно открыла для себя апельсиновый глинтвейн с корицей. Напиток слабоалкогольный, хорошо сочетается с десертами.

В глубокую кастрюлю вливает 750 мл красного полусладкого вина и два стакана апельсинового сока.

— Добавляю 125 граммов коричневого сахара и один нарезанный апельсин без цедры. Нагреваю на легком огне, постоянно помешиваю, чтобы разошелся сахар. Добавляю две палочки корицы. Оставляю на огне на 10 минут, чтобы смешались ароматы.

Напиток не доводит до кипения и снимает с огня.

— Глинтвейн подаю горячим в высоких стаканах. Куски апельсина и корицу оставляю, так drecytt, — говорит Ирина Петришин.