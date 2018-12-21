Глинтвейн на пиве варят с лимонной цедрой

- Зимой греюсь глинтвейном на пиве, - рассказывает Альбина Гижко, 35 лет, из Кременчуга Полтавской области. - Для перчинки тру корень имбиря, а для аромата - палочку корицы.

Наливает в сотейник 700 мл темного пива. Нагревает до кипения. Добавляет по 1 ч. л. кардамона, тертого имбиря, мускатного ореха. Кладет палочку корицы, три бутона гвоздики и 3 ст. л. меда. Добавляет цедру лимона и снова ставит сотейник на огонь. Доводит до кипения, выключает огонь и настаивает 10 мин. под крышкой. Разливает по стаканам и украшает апельсиновыми кольцами.