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понедельник, 24 декабря 2018 05:46

Глинтвейн на пиве варят с лимонной цедрой

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- Зимой греюсь глинтвейном на пиве, - рассказывает Альбина Гижко, 35 лет, из Кременчуга Полтавской области. - Для перчинки тру корень имбиря, а для аромата - палочку корицы.

Наливает в сотейник 700 мл темного пива. Нагревает до кипения. Добавляет по 1 ч. л. кардамона, тертого имбиря, мускатного ореха. Кладет палочку корицы, три бутона гвоздики и 3 ст. л. меда. Добавляет цедру лимона и снова ставит сотейник на огонь. Доводит до кипения, выключает огонь и настаивает 10 мин. под крышкой. Разливает по стаканам и украшает апельсиновыми кольцами.

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Дата
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декабря

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