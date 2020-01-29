Французскую запеканку покрывают макаронами

- У меня есть рецепт рыбной запеканки, который ни разу не подводил. Всегда удается. Называется тимбаль, - рассказывает 56-летняя Оксана Шушара из райцентра Борщев Тернопольской области. - Это французский запеканка, которую покрывают спагетти. Обычно для начинки берут мясной фарш. Я заменила его на рыбу.

Размораживают один хек среднего размера. Чищу от внутренностей и плавников. Разрезают тушку до хвоста. Ножницами вырезаю позвоночник, чтобы не повредить заднюю стенку рыбы. Она должна открыться, как книга.

Хек мариную. Без этого будет пресным. Для маринада смешиваю чайную ложку соли и по половине чайной ложки орегано и черного молотого перца. Добавляю столовую ложку лимонного сока. Этим натираю рыбу со всех сторон, режу на бруски и мариную 10 минут.

Варю до полуготовности 300 граммов длинных макарон. Можно брать трубчатые или спагетти. Главное, чтобы не лапшу, потому что она слишком тонкая. Добавляю столовую ложку сливочного масла и охлаждаю.

Для начинки мелко режу луковицу и три помидора. Добавляю два зубчика чеснока и все вместе обжариваю. Нарезаю 10 маслин и перемешиваю. Отдельно взбиваю два яйца, 100 миллилитров сливок и щепотку соли. Сюда выкладываю порезанную рыбу. Добавляю в смесь зажарку и перемешиваю.

Мажу форму для запекания маслом. В нее выкладываю по спирали макароны, закрывая дно и борта. Сюда крупно натираю 100 граммов твердого сыра. Накрываю начинкой из рыбы и сверху выкладываю макароны таким способом, как на дне. Обворачиваю форму фольгой и ставлю печься в разогретую духовку. Готовлю 40 минут при температуре 180 градусов. За 10 минут до готовности снимаю фольгу, чтобы верхушка запеканки зарумянилась.

- У нас в реке рыбы много, часто запекаю карпа в тесте, - рассказывает Инна Кузьменко, 44 года, из села Бабин Ильинецкого района Винницкой области. - К такому блюду не надо готовить гарнир. В хрустящее тесто заматываю овощи и карпа. Посыпаю орехами, чтобы вышла шуба.

Натираю на крупной терке 200 граммов маргарина. Добавляю полтора стакана муки, половину чайной ложки соли и пять столовых ложек воды. Замешанное тесто ставлю на 15 минут в морозилку. Затем раскатываю в прямоугольник и складываю вдвое. Опять кладу в морозилку на четверть часа. Так повторяю пять раз.

Для начинки смешиваю пять порезанных и поджаренных луковиц и порезанную горсть орехов. Готовое тесто разделила на шесть частей. Каждую раскатываю пластом. Противень застилаю пергаментом и кладу первый слой теста. Мажу начинкой и накрываю следующим пластом. Так делаю три слоя. Далее выкладываю две очищенные рыбы, примерно по килограмму. Мажу маслом и укутываю ореховой шубой. Сверху так же выкладываю три слоя теста, перемазанные начинкой. Запекаю 30 минут при температуре 180 градусов. Готовность рыбы проверяю зубочисткой. В проколотом тесте должен течь прозрачный сок.