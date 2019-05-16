Домашнюю перцовку настаивают неделю

— Нужна неделя для приготовления моей фирменной перцовки. Получается ароматная, сладкая и слегка жгучая. За счет пряностей и меда полезна для здоровья, — говорит 54-летний Виктор Горобченко из Николаева.

Для приготовления перцовки берет 1 литр водки, 2 стручка острого перца, 5-7 горошин душистого перца, 3 штуки пряной гвоздики, цедру одного лимона и половины апельсина, 5 столовых ложек меда, по 1/4 чайной ложки корицы и молотого мускатного ореха, ванилин на кончике ножа.

— На остром перце делаю ножом надрезы. Душистый давлю скалкой. Забрасываю все в кастрюлю и заливаю водкой. Добавляю остальные специи и кожуру цитрусов. Ставлю на слабый огонь.

Нагревает водку. Снимает с огня и оставляет на 5-10 минут. Добавляет мед. Переливает в банку. Хорошо взбалтывает и ставит в темное место с комнатной температурой.

- В течение первых нескольких дней банку с перцовкой взбалтываю три-четыре раза в сутки. Через пять дней процеживаю через марлю и снова ставлю в темное место. Держу еще пару суток. На этом перцовка готова.