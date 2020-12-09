"Чтобы вареники дольше были мягкие, замешиваю тесто на кефире"

Вареники-традиционное блюдо на Андрея. На вечерницах надо полакомиться ими, чтобы везло в следующем году. Их на тарелке должно лежать около 30, как дней в месяце. Делают с творогом, халвой, маком или вишнями. Может быть и соленая начинка.

- Вареники готовлю по семейному рецепту, который мать передала от бабушки. Больше всего люблю с консервированной вишней. Они сладкие, но не приторные, — рассказывает 61-летняя Наталья Фалион, руководитель группы "Лисапетный батальон". - Чтобы вареники дольше были мягкие, замешиваю на кефире.

В пол-литра жидкости всыпаю пол чайной ложки соли и чайную ложку сахара. Муки подмешиваю, сколько возьмет тесто. Оставляю на 20 минут. За это время набухает клейковина. Тогда тесто вкуснее и легче будет лепиться. Делаю из него "колбаску" и режу кружками. Каждый тонко раскатываю. Кладу вишни, залепляю. Бросаю в кипяток. После того, как после закипания всплывут, через 5 минут выключаю огонь.

- Я перешла на заварное тесто. Оно нежное, хорошо держит форму вареника и он не разваривается, — рассказывает 50-летняя Валентина Сивопляс из Луцка.

— Смешиваю щепотку соли с тремя стаканами просеянной муки, чтобы получилась горка. В ней делаю углубление и добавляю отдельно взбитое яйцо и две столовые ложки масла. Перемешиваю, постепенно наливаю полтора стакана кипятка. Даю тесту 15 минут настояться под полотенцем. Раскатываю в тонкий пласт и кружочки выжимаю перевернутым стаканом. Начиняю и залепляю гребешком. Готовлю в пароварке 10 минут. Кладу не плотно, чтобы не слипались.

На праздники делаю с десяток разных начинок. Отвариваю 200 граммов фасоли, пропускаю через мясорубку. Мелко режу две небольшие луковицы и 400 граммов шампиньонов. 10 минут обжариваю на масле. Смешиваю с фасолью, перчу и солю по вкусу.

Сушеные лесные грибы тоже годятся. 200 граммов заливаю холодной водой на 3 часа. Варю на слабом огне 20 минут. Охлаждаю, режу и жарю на масле с измельченным луком до золотистого цвета. Тогда перебиваю блендером.

Кто хочет сочнее, полюбит вареники с квашеной капустой. Кладу на дуршлаг пол килограмма, чтобы стек рассол. Мелко секу луковицу, жарю до золотистого света. Добавляю к капусте со щепоткой соли и чайной ложкой сахара. Тушу 30 минут и охлаждаю.

Сладкие делаю с измельченным яблоком с корицей или черносливом. Последний заливаю кипятком на полчаса. Затем варю на маленьком огне 5 минут. Перемалываю, при необходимости подслащиваю. Готовые вареники посыпаю сахарной пудрой.