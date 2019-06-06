Чешский куриный суп сдабривают корицей

- Наваристый выходит куриный суп с корицей. Рецепт узнала в Чехии, когда ездила на заработки, - рассказывает киевлянка Анастасия Терновая, 29 лет.

- Брать можно любые части курицы. Из зелени подойдет кинза или петрушка. Не переживайте, что суп будет пахнуть булками. Он лишь станет более ароматным и будет иметь необычный привкус.

Заливает водой в кастрюле четыре куриных бедра. Добавляет очищенную луковицу, лавровый лист, палочку корицы и пять горошин душистого перца. Доводит до кипения и варит 20 мин. Вынимает бедра, а бульон процеживает и переливает в кастрюлю. Четыре картофелины нарезает кубиками, три морковки - соломкой. Вбрасывает их в бульон и доводит до кипения. Варит овощи до полуготовности. Добавляет курицу, соль и черный молотый перец по вкусу. Доваривает суп 15 мин. и снимает с огня. Вбрасывает пучок измельченной петрушки и перемешивает. Разливает и подает к столу.