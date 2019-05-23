Чешский куриный суп сдабривают корицей

- Наваристый получается куриный суп с корицей. Подсмотрела его в Чехии, когда ездила на заработки. Брать можно любые части курицы. Из зелени - кинзу или петрушку, - рассказывает киевлянка Анастасия Терновая, 29 лет. - Не надо бояться, что суп будет пахнуть выпечкой. Он просто станет ароматным и с необычным привкусом.

Заливает водой четыре куриных бедра и добавляет очищенную луковицу, лавровый лист, палочку корицы и пять горошин душистого перца. Доводит до кипения и варит 20 мин. Вынимает бедра, а бульон процеживает и снова переливает в кастрюлю. Чистит четыре картофелины и три морковки. Картофель режет кубиками, морковь - соломкой. Добавляет их в бульон и доводит до кипения. Варит овощи до полуготовности. Возвращает курицу, солит и сдабривает черным молотым перцем. Доводит блюдо до готовности и снимает с огня. Добавляет пучок рубленой петрушки и перемешивает. Разливает в тарелки и подает.