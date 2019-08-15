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Болгарский перец фаршируют острым сыром

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- Фаршированный перец называю быстрыми голубцами. На них не надо обрезать капусту, парить ее и еще и лепить. Смешала фарш, начинила перцы и готово, - рассказывает Анна Зеленько, 40 лет, из поселка Кочеток Харьковской области. - Я раньше их только тушила, а теперь еще и запекаю.

Моет 1 кг болгарского перца. Срезает верхушки и очищает от семян. Промывает холодной водой и разрезает напополам. Ставит вариться рис. Наливает в кастрюлю 1 л воды. Когда закипит, сыплет два стакана риса. Варит до готовности.

- Делала не с рисом, а с пшеном. Тоже вкусно, но пшено суше риса. В него надо больше шкварок или кусок сала к мясу перекрутить.

На доске мелко режет луковицу. Обжаривает до золотистого цвета, добавляет 0,5 кг фарша. Солит и перчит по вкусу. Начинку перемешивает и жарит 15 мин. Смешивает с рисом, начиняет половинки перца. Выкладывает на смазанный маслом противень. Ставит печься 40 мин. при температуре 180°C.

- За 10 минут до окончания выпечки посыпаю 200 граммами тертого твердого сыра. От него на перце образуется хрустящая корочка.

Вынимает перец из духовки. Подает как основное блюдо. В нем объединены мясо с гарниром.

- Также делаю закусочные перцы. Начиняю их острым сыром. Для этого смешиваю сыр с домашним коровьим.

Срезает верхушки в 1 кг перца, чистит от семян. Смешивает по 200 г мягкого и твердого натертого сыра. Добавляет 3 ст. л. размягченного сливочного масла и три зубца толченого чеснока. Перемешивает до однородной массы. Сыплет 100 г грецких орехов и пучок мелко порезанной зелени. Еще раз перемешивает, плотно начиняет подготовленные перцы. Выкладывает их в миску. Ставит в холодильник на 1 час. Тогда разрезает на кольца и подает к столу.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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