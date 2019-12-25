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понедельник, 30 декабря 2019 06:30

Бант на салат "Подарок" вырезают из моркови

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- Два года на праздники готовлю салат "Подарок", - рассказывает Людмила Гайдамака, 55 лет, из поселка Криничка Днепропетровской области. - Ярко смотрится на столе. Как пакет с бантом, который делаю из тонких пластин моркови.

Вареное куриное филе режет кубиками. Поджаривает на масле 300 г шампиньонов и луковицу. На крупной терке трет вареную морковь и яблоко без кожуры. Режет горсть грецких орехов. Варит четыре яйца. Желтки и белки трет отдельно на мелкой терке. То же самое делает со 100 г твердого сыра.

- На квадратное блюдо выкладываю салат слоями, смазывая майонезом. Сначала филе и шампиньоны с луком. Солю и перчу. Потом морковь, яблоко и грецкие орехи. Посыпаю желтками, сыром и белком.

Из сырой моркови вырезаю тонкие пластины, как ленты. Из них формирую бант. Края украшаю зеленью.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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