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понедельник, 07 сентября 2020 00:16

Арбуз маринуют с чесноком

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- Когда-то в старой кулинарной книге наткнулась на рецепт маринованных арбузов. Удивилась, что в составе есть чеснок. Но получается вкусно, - говорит 38-летняя Марина Гармаш из села Преображенка Ореховского района Запорожской области. - Рецепт рассчитан на трехлитровую банку.

Ее стерилизую, на дно кладу два-три очищеных зубчика чеснока, затем 1,5-2 килограмма арбуза, порезанного небольшими кусками. Кожуру можно не снимать. Заливаю доведенной до кипения водой. Накрываю крышкой, которую перед этим 2-3 минуты кипячу на маленьком огне. Обворачиваю банку полотенцем и оставляю на 40 минут. Потом сливаю воду. Готовлю маринад. В 2 литрах воды развожу восемь столовых ложек сахара и две - соли. В банку вливаю 50 миллилитров 9-процентного уксуса. Заполняю маринадом до самого верха, чтобы потек через край. Закатываю. Переворачиваю банку, заворачиваю в теплую вещь и оставляю на двое суток. Храню в погребе.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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