Апельсиновый мармелад застывает восемь часов

— Это любимый десерт внуков. Им также украшаю торты, — говорит 59-летняя Вера Мерка из города Яворов Львовской области.

- Тру цедру из лимона и двух апельсинов. Выжимаю сок и добавляю 20 граммов желатина. Оставляю на 15 минут.

В кастрюле с толстым дном размешиваю 400 граммов сахара и полстакана воды. Вбрасываю цедру. Провариваю 5 минут, чтобы сахар растворился.

Когда немного остынет, добавляю сок с желатином. Перемешиваю и цежу через сито или марлю.

Противень 20 на 30 сантиметров застилаю пищевой пленкой. Выливаю сироп и ставлю в холодное место на 7-8 часов. Застывший мармелад посыпаю сахаром и нарезаю квадратиками.