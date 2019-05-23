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понедельник, 27 мая 2019 06:35

Апельсиновый ликер настаивают неделю

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- Апельсиновый ликер мне пахнет глинтвейном. Пить его одно удовольствие, - рассказывает киевлянка Маргарита Фролова, 37 лет. - Вкус получается нежный за счет подмешивания к водке белого вина.

По полстакана воды и белого сухого вина вливает в кастрюлю. Насыпает стакан сахара и перемешивает до растворения. Варит на слабом огне 10 мин. Цедру из двух апельсинов натирает на мелкую терку. Из цитрусов выжимает сок. Добавляет все в охлажденный сироп. Вбрасывает два бутона гвоздики и вливает стакан водки. Перемешивает и переливает в банку. Ее неделю настаивает в темном прохладном месте. Ежедневно взбалтывает. Готовый ликер цедит и разливает в бутылки.

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