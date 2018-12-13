Апельсиновую пастилу дважды перемалывают блендером

- У меня аллергия на искусственные сладости, поэтому не ем и детям не даю купленные. Делаю сама. Любимая у нас пастила. Выпекаю ее из винограда, гранатов и апельсинов, - рассказывает Виталина Козориз, 29 лет, из Умани Черкасской области.

Для виноградной пастилы измельчает ягоды блендером и перетирает через сито, чтобы избавиться от косточек. Пюре уваривают на слабом огне, пока не останется 2/3 объема.

- Если вижу, что жидковатое, добавляю столовую ложку крахмала на килограмм виноградного пюре. Его не просто всыпаю сухим, а растворяю в холодной воде. Тонкой струйкой вливаю в виноградную массу, перемешивая.

Пюре выливает на противень слоем 3-4 мм. Ставит в духовку с температурой 90-100 ° С. Высушивает пастилу при едва приоткрытой двери 5-6 часов.

- В цитрусовую добавляю вместе апельсины с лимонами. Так получается богаче вкус.

Нарезает фрукты кольцами. Удаляет косточки, снимает кожуру и измельчает блендером. Варит эту кашу от закипания 10 мин. и еще раз взбивает блендером. Застилает противень бумагой для выпекания и смазывает растительным маслом. Перекладывает фруктовую массу на противень и разравнивает ложкой.

- В электросушилке делать пастилу дольше. Зато там она точно не подгорит и высохнет равномерно. Первые 3 часа следует сушить при средней температуре, а следующие 4 - при слабом режиме. Готовая пастила должна быть сухой на ощупь, не липнуть к рукам.

Для яблочно-ореховой пастилы перемалывает в пюре 1,5 кг зеленых яблок. Выкладывает их в кастрюлю, всыпает 300 г сахара и перемешивает. Ставит варить на маленьком огне. Через час добавляет 1/5 стакана лимонного сока и 75 г измельченных ядер орехов. Опять перемешивает. Если масса слишком жидкая, варит еще полчаса. Когда лишняя вода испарится, густое пюре размазывает ножом по бумаге. Ставит на подоконник и сушит 4-5 дней.

- Сахар добавляю по вкусу. Для аромата можно бросить 2 столовые ложки меда и половину чайной ложки корицы.