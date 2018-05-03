Яблочную настойку сдабривают корицей

- Яблочную настойку люблю за вкус и легкость приготовления, - говорит Елена Микитюк, 58 лет, из села Рудня-Почта под Житомиром.

Моет 1 кг яблок, вырезает сердцевину, режет на ломтики. Перекладывает их в банки, добавляет палочку корицы и 1/2 ч. л. ванилина. Заливает все литром водки. Плотно закрывает крышкой и ставит на неделю в темное место. Затем достает напиток, смешивает с половиной стакана сахара и 1 ст. л. жидкого меда. Через неделю фильтрует через марлю и переливает в стеклянные бутылки. Хранит в холодильнике.

- Яблоки можно залить алкоголем еще раз и снова настоять. Тогда вкус будет насыщеннее.