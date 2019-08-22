Яблочная медовуха созревает три недели

- Медовуху называю жидким медом. Готовлю ее, когда собирается за столом вся семья. Хорошо ложится на душу и молодому, и старому, - рассказывает тернополянин Федор Трохимчук, 58 лет. - Люблю с кислинкой, а не пряную. Поэтому вместо специй добавляю яблочный сок.

Смешивает 1,5 л меда с 4,5 л теплой воды. Варит на среднем огне до закипания. Тогда его уменьшает и варит, пока пена не исчезнет. Все это время ее снимает. Охлаждает до 30 градусов и смешивает с 1,5 л яблочного сока. Перемешивает и отмеряет стакан. В нем разводит 1 ч. л. сухих дрожжей. Оставляет на 20 мин. Между тем переливает медовую смесь в стерилизованные банки для брожения. Смешивает дрожжи с раствором и оставляет медовуху бродить при комнатной температуре. Для этого на банку надевает резиновую перчатку. Через месяц фильтрует через несколько слоев марли.

- Разливаю мед и закрываю крышкой. Ставлю в темное место при комнатной температуре на три недели насыщаться газами.