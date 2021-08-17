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четверг, 19 августа 2021 07:25

"Жарю три блина. Шинкую половинку капусты"

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Салат заправляют сметаной и горчицей

- Обожаю легкие салаты. Быстро готовятся, - рассказывает львовянка Мирослава Крутий, 45 лет.

- Нарезаю кружочками два небольших томата и столовую ложку маслин без косточек, огурец и яйцо - кубиками. Все выкладываю на горсть измельченных листьев салата. Украшаю 50 граммами консервированного тунца. Для заправки смешиваю чайную ложку масла, половину - горчицы, столовую ложку соевого соуса, щепотку соли и перца. Поливаю салат и сразу подаю.

Не менее вкусный салат со стручковой фасолью и кукурузой.

Отвариваю молодую фасоль 5-10 минут. Заливаю на несколько минут ледяной водой, чтобы осталась хрустящая. Нарезаю соломкой красный перец, снимаю с отваренного кочана зерна кукурузы или беру три столовые ложки консервированной, и соединяю со стручковой фасолью. Для заправки смешиваю щепотку соли и перца, по столовой ложке лимонного сока и соевого соуса, чайную ложку меда, половину чайной ложки горчицы, выжимаю зубчик чеснока. Поливаю салат и вымешиваю. Настаиваю 30 минут в холодильнике.

Если у меня достаточно баклажанов - использую их для теплого салата.

Два очищенных баклажана нарезаю соломкой и обжариваю до готовности. Добавляю измельченную луковицу и болгарский перец. Накрываю крышкой и настаиваю 15 минут. Нарезаю соломкой по два огурца и помидора. Для заправки смешиваю несколько веточек петрушки, столовую ложку соевого соуса, выжатый зубчик чеснока, чайную ложку лимонного сока и горчицы. Рву на куски пучок листьев салата и соединяю с овощами и заправкой. Солю и перчу.

Если нравятся пикантные блюда - готовлю салат с хреном.

Две столовые ложки тертого хрена заправляю чайной ложкой лимонного сока. Измельчаю три отваренных яйца и 100 граммов твердого или плавленого сыра - на крупной терке, помидор - кубиками. Мелко режу пучок зеленого лука. Первым слоем на тарелку выкладываю хрен. Каждый смазываю столовой ложкой майонеза. Далее идут яйца, сыр, помидор и лук.

Когда дома собираются гости, часто заказывают салат с шампиньонами и зеленым огурцом.

Полкилограмма очищенных шампиньонов нарезаю тонкими пластинами и обжариваю на сковороде 15 минут - пока не испарится влага. Четыре вареных яйца и три морковки нарезаю кубиками. Смешиваю с грибами. Добавляю две столовые ложки майонеза, щепотку соли и перца. Украшаю 250 граммами консервированного горошка. Можно добавить несколько веточек зеленого лука или петрушки.

Салат с яичными блинчиками придумала сама. Очень вкусный.

Для теста взбиваю блендером три яйца, щепотку соли и перца. Можно добавить 50 граммов шпината. Жарю на сковороде три тонких блина. Шинкую половину капусты и солю ее. Нарезаю соломкой пять маринованных или соленых огурцов, яичные блинчики и пучок зеленого лука. Добавляю стакан зеленого горошка - свежего или консервированного. Для заправки смешиваю столовую ложку жирной сметаны или майонеза, половину чайной ложки горчицы и щепотку соли и перца.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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