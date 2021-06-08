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четверг, 10 июня 2021 12:33

Свинину по-тайски обжаривают с сахаром

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Посыпают зеленым луком

- Обожаю экспериментировать на кухне. Свинина по-тайски - не исключение, - говорит 34-летний Валерий ПОНОМАРЬ из Одессы. - Мясо получается нежным и сочным. Пикантности придает соевый соус.

400 граммов свиной лопатки нарезаю поперек волокон кусками шириной в сантиметр и длиной - 8-10. На разогретую сковороду вливаю столовую ложку оливкового масла и всыпаю полторы столовые ложки сахара. Готовлю, пока кристаллы не растворятся. Кладу свинину и жарю на сильном огне 10-15 минут. Уменьшаю, накрываю крышкой и готовлю 20-25 минут. Снимаю крышку, увеличиваю огонь и добавляю три зубчика измельченного чеснока и 30 граммов имбиря. Перемешиваю и обжариваю 2 минуты. Добавляю нарезанную полукольцами луковицу, чайную ложку приправы к мясу, щепотку перца, две-три столовые ложки соевого соуса. Через минуту - нарезанный полосками болгарский перец и кусок чили по желанию. Перемешиваю и обжариваю 3 минуты. Перед подачей добавляю несколько стеблей измельченного зеленого лука.

Когда хочется телятины - тушу ее в вине.

Разрезаю на куски килограмм каре. Солю и перчу. Обжариваю на столовой ложке масла до золотистой корочки со всех сторон. Добавляю четыре зубчика раздавленного чеснока, мелко нарезанный чили и имбирь по желанию. Вливаю бокал белого сухого вина и накрываю крышкой. Тушу час 20 минут. Увеличиваю огонь. Обжариваю, пока не испарится влага. Мясо нежное и сочное, тает во рту.

Если много времени на приготовление нет- тушу куриные сердца с грибами. Такое блюдо разлетается за считанные минуты.

400 граммов куриных сердец разрезаю на четыре части. Добавляю три зубчика чеснока, раздавленных ножом, и обжариваю на столовой ложке масла на среднем огне 10 минут. Убираю чеснок. Разрезаю 400 граммов очищенных шампиньонов на четыре части. Солю и перчу. Соединяю с сердцами и тушу до испарения влаги - 10-15 минут. Вливаю 300 миллилитров сливок 33-процентной жирности и готовлю до загустения. Блюдо украшаю зеленью.

Если больше любите куриные крылышки - советую запечь в медовом маринаде.

Килограмм крыльев разрезают по суставу. Для маринада смешиваю по три столовые ложки соевого соуса и меда, столовую ложку соуса барбекю и щепотку перца и соли. Смесью натираю крылья и настаиваю 20 минут. Выкладываю на решетку и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Подкладываю противень, чтобы туда стекал жир. Каждые 10 минут смазываю крылья остатками маринада. Прекрасно сочетаются с овощным салатом или любимым гарниром.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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