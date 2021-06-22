Смалец делает рогалики хрупкими и нежными

- Пять лет тому назад разработала рецепт рогаликов. Такой удачный, что пошел в массы, но об авторстве напоминаю, - говорит 51-летняя Любовь Бирина из Калуша Ивано-Франковской области.

- Ставлю на 1,5 часа в морозилку 140 граммов масла и 60 граммов сала. Его добавляю обязательно, иначе рогалики не выходят такими хрупкими и нежными. Нарезаю кубиками, всыпаю 400 граммов муки и руками перетираю в крошку. Отдельно соединяю по 100 миллилитров сметаны и молока, два желтка, столовую ложку лимонного сока. Его кислота делает тесто слоеным. Смешиваю все. Ставлю в холодильник на час.

Для начинки горсть апельсиновых цукатов замачиваю в воде. Перемалываю их, добавляю сахар по вкусу и измельченный жареный грецкий орех. Смешиваю с несколькими столовыми ложками повидла из лепестков розы, молотым маком и тертым яблоком без сока с сахаром.

Тесто разделила на шесть частей. Каждую тонко раскатываю в круг. Его разрезаю на 12 равных частей. На край кладу начинку. Скручиваю рулетом. Выпекаю до ​​румяной корочки при температуре 180 градусов. Посыпаю сахарной пудрой.