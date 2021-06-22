Смалец делает рогалики хрупкими и нежными

 
Ексклюзивы
1/5
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 225
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1035
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 234
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 612
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 1620
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 702
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
"Миллиарды будут делить в ручном режиме": оценили подготовку Банковой ко Дню Независимости
Просмотров: 207
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Санкции СНБО: почему Зеленский не берется Ахметова и Коломойского
Просмотров: 549
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
Школьников запретили кормить колбасами
Школьников запретили кормить колбасами
Интервью
1/5
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 729
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 702
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 153
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1422
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 261
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
23 июня 2021
Просмотров: 369
Нормальні чоловіки
У містечку, де живе моя мати, ходжу до двох Оксан. Одна – робить нігті, друга – стриже. У першої – свекруха в Німеччині. Вийшла ...
четверг, 24 июня 2021 07:15

Смалец делает рогалики хрупкими и нежными

  Комментировать
 

- Пять лет тому назад разработала рецепт рогаликов. Такой удачный, что пошел в массы, но об авторстве напоминаю, - говорит 51-летняя Любовь Бирина из Калуша Ивано-Франковской области.

- Ставлю на 1,5 часа в морозилку 140 граммов масла и 60 граммов сала. Его добавляю обязательно, иначе рогалики не выходят такими хрупкими и нежными. Нарезаю кубиками, всыпаю 400 граммов муки и руками перетираю в крошку. Отдельно соединяю по 100 миллилитров сметаны и молока, два желтка, столовую ложку лимонного сока. Его кислота делает тесто слоеным. Смешиваю все. Ставлю в холодильник на час.

Для начинки горсть апельсиновых цукатов замачиваю в воде. Перемалываю их, добавляю сахар по вкусу и измельченный жареный грецкий орех. Смешиваю с несколькими столовыми ложками повидла из лепестков розы, молотым маком и тертым яблоком без сока с сахаром.

Тесто разделила на шесть частей. Каждую тонко раскатываю в круг. Его разрезаю на 12 равных частей. На край кладу начинку. Скручиваю рулетом. Выпекаю до ​​румяной корочки при температуре 180 градусов. Посыпаю сахарной пудрой.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смалец делает рогалики хрупкими и нежными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июня

Наполеон без боя вошел в Москву

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру
13
 Просмотров: 9650
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
Жену задушил, себя подорвал: все подробности семейной трагедии
4
 Просмотров: 8973
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах
Схема сверхприбыли: как кассиры обманывают людей в магазинах Просмотров: 6489
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21
Сегодня сборная Украины может выйти в 1/8 Евро-2020/21 Просмотров: 6354
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
Гороскоп на 23 июня: как пережить один из самых сложных дней недели
 Просмотров: 6156
Еда
Сочности бургеру придает жирная котлета
Сочности бургеру придает жирная котлета Просмотров: 9
Клубничный коктейль готовят из трех частей
Клубничный коктейль готовят из трех частей
Черешневое вино пахнет миндалем
Черешневое вино пахнет миндалем Просмотров: 72
Торт "Дывограй" заливают клубничным желе
Торт "Дывограй" заливают клубничным желе Просмотров: 90
Курицу маринуют с тимьяном и паприкой
Курицу маринуют с тимьяном и паприкой Просмотров: 27
Больше всего комментируют
5
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
3
Оккупанты устроили в Донецке концерт "войны и победы"
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика
1
В Украине чествуют память жертв Второй мировой войны
Голосов: 3
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть