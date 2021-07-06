Салат с молодой картошкой заправляют сметаной

- Салат с молодой картошечкой получается очень сытный, - рассказывает 25-летний Андрей Дорожний из Львова.

- Две средние очищенные картофелины нарезаю ломтиками. Добавляю выжатый зубчик чеснока, чайную ложку масла, щепотку соли, перца, копченой паприки и перемешиваю. Оставляю на 5 минут, чтобы пропитались специи. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Запекаю при температуре 180 градусов до румяной корочки 15-20 минут. Измельчаю половину пучка укропа, по две веточки кинзы и петрушки. Нарезаю кубиками два томата и 100 граммов феты. Соединяю все с охлажденной картошкой. Для заправки смешиваю столовую ложку жирной сметаны, зубчик чеснока, чайную ложку соевого соуса и две капли лимонного сока.

Также вкусным получается теплый салат с молодым горошком.

- Обжариваю 10 минут 100 граммов отварной стручковой фасоли. Разрезаю пополам 50 г помидоров черри, измельчаю полпучка молодого лука. Всыпаю 100 граммов очищенного молодого гороха. Для соуса смешиваю две столовые ложки жирной сметаны, зубчик чеснока, чайную ложку горчицы в зернах, щепотку соли и перца. Заправляю салат. Украшаю столовой ложкой белого кунжута.

Пока еще сезон клубники, готовлю фруктовый салат.

Смешиваю 100 граммов разрезанной пополам клубники и 50 граммов черешни без косточки. Нарезаю кубиками 100 граммов банана. Для заправки соединяю три столовые ложки йогурта, столовую ложку сахара или меда, щепотку ванили и несколько капель лимонного сока.