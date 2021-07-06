Салат с молодой картошкой заправляют сметаной

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 504
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 531
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 936
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 531
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1179
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1287
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1260
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2709
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1836
Фото
Все фото
3
Школьников запретили кормить колбасами
Школьников запретили кормить колбасами
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 333
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 07:05

Салат с молодой картошкой заправляют сметаной

  Комментировать

- Салат с молодой картошечкой получается очень сытный, - рассказывает 25-летний Андрей Дорожний из Львова.

- Две средние очищенные картофелины нарезаю ломтиками. Добавляю выжатый зубчик чеснока, чайную ложку масла, щепотку соли, перца, копченой паприки и перемешиваю. Оставляю на 5 минут, чтобы пропитались специи. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Запекаю при температуре 180 градусов до румяной корочки 15-20 минут. Измельчаю половину пучка укропа, по две веточки кинзы и петрушки. Нарезаю кубиками два томата и 100 граммов феты. Соединяю все с охлажденной картошкой. Для заправки смешиваю столовую ложку жирной сметаны, зубчик чеснока, чайную ложку соевого соуса и две капли лимонного сока.

Также вкусным получается теплый салат с молодым горошком.

- Обжариваю 10 минут 100 граммов отварной стручковой фасоли. Разрезаю пополам 50 г помидоров черри, измельчаю полпучка молодого лука. Всыпаю 100 граммов очищенного молодого гороха. Для соуса смешиваю две столовые ложки жирной сметаны, зубчик чеснока, чайную ложку горчицы в зернах, щепотку соли и перца. Заправляю салат. Украшаю столовой ложкой белого кунжута.

Пока еще сезон клубники, готовлю фруктовый салат.

Смешиваю 100 граммов разрезанной пополам клубники и 50 граммов черешни без косточки. Нарезаю кубиками 100 граммов банана. Для заправки соединяю три столовые ложки йогурта, столовую ложку сахара или меда, щепотку ванили и несколько капель лимонного сока.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Салат с молодой картошкой заправляют сметаной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Погибших казаков похоронили в братской могиле с московитами

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6967
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6534
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4572
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 3996
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 3888
Еда
Пирог с цуккини напоминает цветок
Пирог с цуккини напоминает цветок Просмотров: 9
Лиза Глинская смазывает наполеон кремом из белого шоколада
Лиза Глинская смазывает наполеон кремом из белого шоколада Просмотров: 9
Черничная наливка хранится три года
Черничная наливка хранится три года
В саксонские сырники добавляют вяленые томаты
В саксонские сырники добавляют вяленые томаты Просмотров: 81
Липовое вино зреет полгода
Липовое вино зреет полгода Просмотров: 18
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Краще не ризикувати
Голосов: 309
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть