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четверг, 15 июля 2021 06:16

С "Духмяною Хатою" сдоба всегда удается

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- Только свежие и качественные дрожжи помогут вам приготовить пышную ароматную выпечку, - говорит Светлана Паливода, руководитель технологического отдела французской компании "Лесаффр Украина", производящей дрожжи "Духмяна Хата". Их специально создали для рецептов с повышенным содержанием сахара, масла и других сдобных компонентов.

 

- С "Духмяною Хатою" выпечка всегда удается на славу - вкусная, нежная, рыхлая, почти воздушная. С ними любая хозяйка может смело браться даже за самые изысканные рецепты. Подходят для кондитерских изделий различной сложности. Справятся с круассанами, слойками, где много сдобы в рецептуре, и с простыми рецептами - пиццей, пирожками, пирогами. Важно, что эти дрожжи не требуют предварительной активации - их можно сразу использовать для замеса. Это экономит время. При этом дрожжи обеспечат быстрый подъем теста. Они такие активные, что можно брать на 10-15 процентов меньше, чем в рецепте.

"Духмяна Хата" упакована в специальный материал - бумагу с покрытием HOT-MELT. Благодаря ему создаются идеальные условия для хранения. Дрожжевые клетки не теряют активность в течение всего срока годности.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
15
июля

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