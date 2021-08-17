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четверг, 19 августа 2021 00:40

Персиковый соус вкусно есть с рисом

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- Индийский соус чатни - альтернатива аджикам и кетчупам. Сочетается с мясом, паштетами, рисом. Можно варить из слив, абрикосов, алычи, яблок и ревеня. Предлагаю сладко-пикантный вариант с персиками. Готовится почти как варенье. Пряности подбирайте на свой вкус, - говорит бывшая киевлянка 46-летняя Юлия Бруннер, сейчас живет в городе Мерсбург в Германии.

- В сухой кастрюле нагреваю половину чайной ложки семян горчицы. Они будут щелкать и "взлетать", поэтому прикрываю кастрюлю крышкой. После того, как немного потемнеют, вливаю несколько ложек масла и обжариваю 350 граммов измельченного лука. Бросаю 30 граммов имбиря, держу на огне 2-3 минуты. Далее добавляю 30 мл уксуса, три бутона гвоздики, два зубчика чеснока, по четверти чайной ложки корицы, куркумы и зиры. Остальные специи кладу в конце, чтобы был яркий, но не сильный аромат. Обжариваю на среднем огне. Добавляю 800 граммов нарезанных персиков, 30 граммов изюма, две столовые ложки сахара. Чили, соль и перец - по вкусу.

Все кипячу на небольшом огне 1-1,5 часа, помешиваю.

Почти в конце, когда чатни станет насыщенного цвета и загустеет, ввожу еще по четверти чайной ложки корицы, куркумы и зиры. По желанию, можно добавить щепотку растертого с сахаром шафрана. Обязательно пробуйте, меняйте вкус, если нужно.

Повара рекомендуют чатни хотя бы неделю настаивать, а лучше - месяц. Так все вкусы и ароматы раскроются. В плотно закрытых стерильных банках соус может храниться даже в кладовке.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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