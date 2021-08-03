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четверг, 05 августа 2021 00:30

Огурцы стерилизуют сухим способом

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- Предлагаю любимый рецепт приготовления огурцов на зиму. Они получаются вкусные, хрустящие и ароматные. Специи закладываю сразу, а вот воду, сахар и соль - в конце. Количество ингредиентов рассчитано на литровый бутылек, - говорит 39-летняя Марина Гармаш из села Преображенка Запорожской области.

- Полкилограмма огурцов замачиваю в холодной воде на 2-3 часа. В банку кладу два-три молоденьких зонтика укропа, два зубца чеснока, нарезанного пластинами, чайную ложку смеси перцев горошком и несколько горошин, половину чайной ложки семян горчицы и два лавровых листа. Вливаю 60 миллилитров 9-процентного уксуса. Накрываю крышкой. Стерилизую с момента закипания 15 минут. Если бутылек не стоит, сверху ставлю с груз. Осторожно вынимаю. Всыпаю три чайные ложки сахара и две - соли. Вливаю кипяток. Закатываю крышкой. Покачиваю банкой, чтобы соль и сахар растворились. Укутываю в покрывало.

Автор: Оксана ДУХНИЧ
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