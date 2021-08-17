Ленивый сникерс готовят без выпечки

- Предлагаю рецепт десерта, который будет востребован в жаркие летние дни, - говорит 41-летняя Виктория Исаенко из Львова.

- Для помадки в сотейнике с толстым дном смешиваю 10 столовых ложек молока, по восемь - сахара и какао и шесть - масла комнатной температуры. Держу на огне, пока растают все ингредиенты. Горячей помадкой смазываю одну квадратную вафлю и накрываю другой. Делаю таких два коржа.

Для крема взбиваю 400 граммов масла и постепенно добавляю 440 граммов сгущенного молока. Смазываю каждый корж с одной стороны. В оставшийся крем добавляю две пачки измельченного печенья "Мария" и 200 г жареного арахиса. Перемешиваю и распределяю по одному коржу. Вторым - накрываю. Хорошо прижимаю. Даю постоять 20 минут и ставлю на 3 часа в холодильник.