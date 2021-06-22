Клубничный коктейль готовят из трех частей

- Обожаю проводить летние вечера за бокалом клубничного коктейля в компании друзей, - рассказывает 38-летняя Ольга Найденова из Мелитополя Запорожской области. - Легко готовится Россини - с трех ингредиентов.

Взбиваю в блендере 250 г клубники и ставлю в холодильник на час. Соединяю с бутылкой белого сухого вина и двумя столовыми ложками сахара. Коктейль разливаю по бокалам и украшаю любимыми фруктами, нанизанными на шпажку.

Вкусный также напиток с шампанским. Смешиваю 50 граммов клубничного пюре, 100 г пломбира и 50 миллилитров охлажденного шампанского брют. Украшаю мятой.

Готовлю и клубничное мохито. Полторы чайные ложки сахара смешиваю с соком одного лимона. Добавляю по четыре клубники и кубики льда, кусок кожуры цитруса и три веточки мяты. Ее немного разминаю, чтобы отдала аромат. Вливаю 30 миллилитров рома или коньяка и 100 миллилитров спрайта. Коктейль украшаю клубникой.