Египетский пирог начиняют тремя сырами

- Экспериментирую с кухнями мира. Добралась до египетских блюд. Готовила фытыр - сырный и душистый пирог, - говорит киевлянка 47-летняя Ирина Гунчак.

- Для теста растворяю чайную ложку сухих дрожжей в 200 миллилитрах теплого молока. Добавляю яйцо и по половине чайной ложки соли и сахара. Постепенно всыпаю 300 граммов муки, может быть и больше. Замешиваю мягкое тесто. Разделяю на большую и меньшую части. Каждую тонко раскатываю в пласт. Щедро смазываю сливочным маслом комнатной температуры. У меня ушло около 120 граммов. Скручиваю в рулеты, а их - в "улитки". На 3 часа ставлю в холодильник, чтобы масло хорошо застыло.

Затем меньшую часть теста раскатываю в круг до 30 сантиметров в диаметре и выкладываю начинку.

Для начинки беру по 100 граммов тертого адыгейского и любого твердого сыра, столько же феты. Размешиваю, вбиваю яйцо, добавляю 100 граммов укропа и чайную ложку сушеного чеснока.

Большую "улитку" раскачиваю до 35 сантиметров в диаметре. Накрываю ею начинку, заворачивая края под первый корж.

Смазываю желтком с молоком. Прокалываю вилкой по всей поверхности.

Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Через 20 минут прикрываю фольгой, так как пирог быстро румянится.

Еще готовлю сладкий вариант такого пирога. Начиняю густым заварным кремом.