Домашние колбаски обжаривают на смальце

- Внуки любят колбаски. Магазинные не покупаю. Готовлю домашние, потому что уверена в качестве и свежести, - говорит 50-летняя Галина Дубина из поселка Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области.

- Отделяю мясо с двухкилограммовой курицы. Филе и 250 граммов жирной свинины нарезаю кубиками. Остальную курятину и еще 250 граммов свинины пропускаю через мясорубку вместе с зубчиками чеснока. Смешиваю все мясо. Добавляю три-четыре столовые ложки соли, одну - черного перца, 200 миллилитров холодного молока. Фарш накрываю пищевой пленкой и ставлю в холодильник на 12 часов.

Свиные кишки очищаю от жира и слизи. Промываю и выворачиваю на другую сторону. Оставляю на 2-3 часа в растворе из литра воды, двух столовых ложек соли и соды. Потом обратной стороной ножа счищаю оставшийся жир. Промываю и снова оставляю в растворе на 3-4 часа. Повторно очищаю.

Неплотно набиваю кишки, чтобы при варке не лопнули. Колбаски делаю длиной 20 сантиметров. Прокалываю иглой в местах, где есть пустота.

Варю под слегка прикрытой крышкой 45 минут на медленном огне. Воду подсаливаю, добавляю лавровый лист и щепотку перца. Охлажденные колбаски обжариваю 5 минут на жире до образования румяной корочки. Вкусные как горячие, так и холодные.

К колбаскам тушу капусту. Обжариваю две луковицы, измельченные кубиками, и тертую морковку. Добавляю 500 граммов шинкованной капусты. Обжариваю 10 минут и вливаю 400 миллилитров куриного бульона. Тушу 10 минут. Добавляю две столовые ложки томатной пасты и три - сметаны. Солю и перчу. Когда бульон испарится - блюдо готово.

Для гарнира подойдет картофель по-селянски. Получается мягкий внутри и с хрустящей корочкой.

Килограмм промытого неочищенного картофеля нарезаю на куски. Вымешиваю со щепоткой соли, двумя столовыми ложками масла, перца, копченой паприки и измельченным зубчиком чеснока. Запекаю при температуре 220 градусов 40 минут.

Если хочется изысканные блюда из картофеля, готовлю крокеты с сыром.

В 500 г картофельного пюре добавляю 70 граммов масла и 30 мл молока. На мелкую терку натираю 100 граммов сыра. Две столовые ложки пюре разравниваю, посередине кладу чайную ложку творога. Формирую шарик и панирую в 70 граммах сухарей. Макаю во взбитое яйцо, снова в сухари и снова в яичную массу. Обжариваю во фритюре 2 минуты при температуре 170 градусов. Крокеты можно приготовить и на сковороде.