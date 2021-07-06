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четверг, 08 июля 2021 00:05

Черничная наливка хранится три года

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- Обожаю ликер из черники. Получается в меру сладкий, ароматный, - говорит 30-летний Олег Бондарь из Березани Киевской области.

- Взбиваю в блендере 350 г черники. Смешиваю с цедрой половины лимона и тремя бутонами гвоздики. Переливаю в банку и добавляю 350 миллилитров водки. Накрываю крышкой и настаиваю три месяца в прохладном месте. Перемешиваю раз в неделю. В сотейнике 100 г сахара и 100 миллилитров воды нагреваю на огне до растворения. Фильтрую ликер через марлю и вливаю сахарный сироп. Переливаю в банку, настаиваю еще месяц и фильтрую. Храню в прохладном месте.

Наливка из черники готовится быстрее. В стерильной банке 1,5 килограмма ягод и 250 граммов сахара заливаю литром водки и 250 миллилитрами воды. Закрываю крышкой. Настаиваю месяц, взбалтывая каждые два дня. Процеживаю через три-пять слоев марли и разливаю в стеклянные бутылки. Храню в холодильнике три года.

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