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четверг, 11 марта 2021 07:40

"Багряное наслаждение" готовят из красной фасоли

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В салат добавляют зерна граната

- В пост нравятся блюда с фасолью. Потому что заменяет мясо. Супы получаются наваристые, а салаты питательные, - говорит 39-летняя Наталья Даценко из Смелы Черкасской области.

- Фасоль беру белую, потому что лучше разваривается. В мультиварке заливаю стакан замоченной с вечера двумя стаканами воды и тушу час. Потом добавляю пять нарезанных крупными кубиками картофелин, измельченные морковку и две луковицы. Солю, перчу, вливаю три столовые ложки масла, одну - томатной пасты и чайную ложку сахара. Перемешиваю. Выставляю режим "тушение овощей" на 15 минут. Когда не было мультиварки, готовила в духовке в котелке или гусятнице. Доливала воду, чтобы почти покрывала овощи. Тушила до готовности. При подаче посыпаю мелко порезанной петрушкой или укропом. Фасоль с овощами тает во рту.

В пост мясные котлеты заменяю на фасолево-луковые.

Два стакана отварной фасоли разминаю в пюре. Добавляю 100 граммов замоченного в воде белого хлеба, поджаренную кубиками луковицу и две-три столовые ложки масла. Солю, перчу, можно и немного паприки всыпать. Перемешиваю и формирую котлеты. Панирую в сухарях. Жарю до золотистого цвета или запекаю в духовке. Противень смазываю маслом. Ставлю на 40 минут при средней температуре. Подаю с квашеной капустой.

С красной фасолью готовлю постный салат. Рецепт брала из интернета. В "Багряное наслаждение" кладу два стакана отварной фасоли, зерна одного граната, несколько веточек кинзы, два зубчика чеснока. Солю, перчу и заправляю оливковым или подсолнечным маслом.

Пеку постные хачапури с фасолевой начинкой. Замешиваю тесто из 300 миллилитров теплой воды, 500 граммов муки, чайной ложки сухих дрожжей, пол - соли, чайной ложки сахара и трех столовых ложек масла. Даю раз подойти.

Стакан отварной фасоли перебиваю в пюре. Добавляю поджаренную луковицу, солю и перчу. Из теста формирую колбаску, режу на части для хачапури. Раскатываю и на кружок выкладываю начинку. Заворачиваю края лодочкой, немного завернув тесто на начинку. Выкладываю на противень, смазанный маслом. Пеку при 180 градусах 30-40 минут.

Автор: Любовь СТРИЛЕЦКАЯ
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