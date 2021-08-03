Абрикосовую наливку настаивают на самогоне

- Приготовить абрикосовую наливку в сезон - дело чести, - говорит 50-летний Владимир ГАНДЗЮК из Николаева. - Чтобы был выше градус, добавляю самогон.

Режу 2 килограмма очищенных абрикосов. Из трети косточек вынимаю ядра, измельчаю и смешиваю с фруктами. Переношу в трехлитровый стеклянный бутыль и заливаю литром 50-градусного самогона. Добавляю щепотку корицы, три звездочки гвоздики и перемешиваю. Закрываю крышкой. Выдерживаю 20 суток в темном помещении при температуре 20-25 градусов. Очищаю через марлю от осадка и добавляю стакан сахара. Разливаю в стеклянные бутылки и герметично закрываю. Храню в холодильнике.

- Для жены готовлю абрикосовку по классическому рецепту - без водки или самогона. Благодаря брожению напиток получается сладковатым и слегка пьянящим.

- Смешиваю 800 граммов сахара, 250 миллилитров воды и довожу до кипения на малом огне. Провариваю 2-4 минуты и охлаждаю. Очищаю 2 килограмма абрикосов. Промываю под проточной водой и разрезаю на четыре части. Засыпаю в трехлитровый стеклянный бутыль и заливаю сахарным сиропом. Шейку накрываю марлей и оставляю в темном и холодном месте на двое-трое суток. Когда начался процесс брожения, снимаю марлю и натягиваю на шейку медицинскую перчатку с проколотым в одном месте пальцем. Оставляю до полного завершения брожения на 25-30 дней. Об отсутствии газов в напитке свидетельствует сдутая перчатка. Сливаю осадок и отжимаю мякоть. Фильтрую через несколько слоев марли всю жидкость. Если настой получился мутным, выдерживаю еще две-три недели, повторно сливаю осадок и процеживаю. Очищенную наливку разливаю по стеклянным бутылкам и укупориваю. Храню в холодильнике или погребе.