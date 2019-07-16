Жемчуг: какие трендовые вещи нужно добавить в гардероб

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Их носили иконы стиля прошлого века и украшали ими все, что только можно. И снова жемчуг занял пьедестал первенства в модной индустрии и стал главным трендом июля.

Gazeta.ua расскажет, как носить жемчуг, чтобы не выглядеть взрослее.

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1. Одежда. В 2019 году из жемчуга делают не только аксессуары. Из них можно создать стильный кроп-топ, свитшот, платье или юбку. Такой наряд подойдет не только для праздничных событий, но и разнообразит повседневный образ.

2. Обувь. В этом сезоне модно украшать сандалии, ugly-кроссовки, мюли или туфли на каблуках жемчугом. В тренде оригинальная, нетривиальная обувь.

3. Сумки. Декор жемчуга на таком аксессуаре способен освежить любой образ. Самой популярной моделью сумки с жемчужинами является Antonia, созданная британским модным брендом Shrimps. В Instagram даже появился хэштег #pearlbag, с которым известные блогеры, у которых уже есть такая модная новинка, публикуют стильные фото.

4. Аксессуары. Ну и конечно куда же без подвесок, застежек, колец, браслетов с жемчужинами.

О магнетический шарм француженок ходят легенды, а их стиль приковывает миллионы взглядов. В чем секрет? В гардеробе у каждой есть эти 7 вещей.