Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом

Дизайнеры поражают трендовыми моделями купальников. Асимметричные, с необычными принтами и максимально откровенны - модницы уже надевают летние новинки.
Снова стали актуальными ассиметричные купальники: как раздельные, так и слиты. Такой вариант выглядит эффектно и неординарно. Если не можете выбрать фасон купальника, то обратите внимание на слитый с разрезами на талии. Эта модель будет удачным решением для пляжного образа, пишет Cosmopolitan.
В тренде остается анималистический принт. Но популярны есть и классический горошек, полоска, цветочные, геометрические и тропические изображения.
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Купальники с завязками и тонкими полосками выглядят сексуально. А вариант с открытыми бедрами сделает акцент на тонкой талии, а ноги - визуально длинными.
Главным летним трендом в этом году является купальник, бюстгальтер которого надевают вверх тормашками. Будут актуальными не только такие модели купальников, но и слитые трикотажные и нейтральных оттенков.
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