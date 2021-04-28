Высокие вырезы на бедрах и принты: какой купальник надеть этим летом

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Дизайнеры поражают трендовыми моделями купальников. Асимметричные, с необычными принтами и максимально откровенны - модницы уже надевают летние новинки.

Снова стали актуальными ассиметричные купальники: как раздельные, так и слиты. Такой вариант выглядит эффектно и неординарно. Если не можете выбрать фасон купальника, то обратите внимание на слитый с разрезами на талии. Эта модель будет удачным решением для пляжного образа, пишет Cosmopolitan.

В тренде остается анималистический принт. Но популярны есть и классический горошек, полоска, цветочные, геометрические и тропические изображения.

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Купальники с завязками и тонкими полосками выглядят сексуально. А вариант с открытыми бедрами сделает акцент на тонкой талии, а ноги - визуально длинными.

Главным летним трендом в этом году является купальник, бюстгальтер которого надевают вверх тормашками. Будут актуальными не только такие модели купальников, но и слитые трикотажные и нейтральных оттенков.