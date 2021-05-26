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четверг, 27 мая 2021 10:00

Выход в свет: топ лучших нарядов для особого вечера
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Бывали ли у вас ситуации, когда планируется какая-то особая Встреча, а вы не знаете, что одеты? Когда хочется чего-то большего, чем повседневной образ, но и не слишком ли Праздничная, как длинное платье?

Gazeta.ua расскажет, как одеться на Особый вечер стильно и удобно.

Автор: Inga Seliverstova. Рexels
  Временами бывает сложно подобрать что-то для особенного вечера
Временами бывает сложно подобрать что-то для особенного вечера

Брючный костюм

Автор: Maksim Goncharenok. Рexels
  Брючный костюм - лучшее подтверждение тому, что сексуальность может скрываться и в маскулинных образах
Брючный костюм - лучшее подтверждение тому, что сексуальность может скрываться и в маскулинных образах

Многие люди, говоря о вечерних мероприятиях, представляют образ только с платьем. Но брючные костюмы уже давно перестали быть чисто мужским элементом гардероба. Женский костюм свободного покроя будет выглядеть очень эффектно и в повседневной жизни, и на светских мероприятиях. А если совместить такой костюм с красивым бра, то получится очень вкусный образ.

Платье-комбинация длины миди

Автор: cottonbro. Рexels
  Нежно, женственно и модно - это все о платье-комбинации
Нежно, женственно и модно - это все о платье-комбинации

Это очень женский и сексуальный вариант, который остается актуальным и модным в любое время, независимо от трендов. Игривый крой и шелковая ткань будут подчеркивать изгибы тела, что не может не привлечь внимание. Рекомендуем сочетать такое платье с босоножками или туфлями на каблуках и маленьким клатчем. А если вам хочется убавить градус сексуальности и добавить нотку маскулинности, то смело надевайте поверх платья-комбинации структурированный жакет черного цвета.

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Платье-жакет

Автор: murat esibatir. Рexels
  Платье-жакет - тренд последних лет
Платье-жакет - тренд последних лет

Смелый образ с платьем-жакетом тоже сейчас на пике популярности. Такое платье можно стилизовать по-разному в зависимости от настроения, которое вы хотите передать. Если вам нравится нотка дерзости, то смело надевайте черные полупрозрачные колготки и массивные черные ботинки. Если вы хотите добавить намек на сексуальность, то можете стилизовать платье-жакет с высокими ботфортами. А если хочется просто изящный образ, то надевайте босоножки или туфли на каблуках. Так много вариантов на любой вкус!

Шелковая юбка + гольф / футболка / топ + жакет

Автор: cottonbro. Рexels
  Шелковая юбка прекрасно сочетается с обьемным свитером
Шелковая юбка прекрасно сочетается с обьемным свитером

В чем преимущество такого образа? Во-первых, в его уместности где угодно. Вы без колебаний можете одеваться так еще утром, провести в этом образе весь день, а вечером, не переодеваясь, пойти на вечеринку. Во-вторых, в этом образе выдержан нужный баланс женского и маскулинного. Шелковая юбка всегда выглядит романтично. Чтобы не перегрузить образ большим градусом женственности, мы добавляем строгий структурированный жакет. Гольф или топ в таком наряде является базовым элементом, который объединяет между собой два настроения целого образа.

Платье-мини

Автор: Mashup Photography. Рexels
  Мини-платье всегда уместно
Мини-платье всегда уместно

Конечно, мы не можем не вспомнить о платье-мини. И здесь важно понимать, что короткое платье не должно быть с глубоким декольте, чтобы образ не выглядел вульгарно. Лучше отдать предпочтение закрытому верху платья. Ее можно сочетать с объемным верхом (например, с жакетом) или носить как самостоятельную единицу под туфли на каблуках. В любом случае образ будет женственным и уместным.

Мини-юбка + жакет

Автор: Miggy Rivera. Рexels
  Что может быть женственнее кокетливой юбки с удлиненным жакетом?
Что может быть женственнее кокетливой юбки с удлиненным жакетом?

И снова образ с жакетом. Здесь действует то же правило, что и в случае с платьем, длиной мини. Если мы хотим получить НЕ вульгарный образ, то нам нужно снизить градус сексуальности, сочетая открытые вещи (мини-юбку) и более массивные и строгие фасоны (жакет). Под жакетом можно одеть как топ с американской проймой, так и водолазку или оверсайз рубашку. Обувь в таком образе тоже может быть любым.

Відомий український дизайнер Андре Тан заявив, що сарафан вільного крою з оголеними плечима є універсальним, і підійде як для літньої відпустки, так і для прогулянок в місті. Комбінувати вбрання можна із солом'яним капелюхом та взуттям на підборах.

Автор: Диана Родина
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Дата
27
мая

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