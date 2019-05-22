Всемирно известный дом моды отказался от меха

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
Просмотров: 144
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 4896
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
Просмотров: 12117
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 351
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2205
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5517
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1728
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1962
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3511
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7020
Фото
Все фото
10
39
14
5
16
Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд
Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
ТОП-5 самых модных вещей 2019 года
ТОП-5 самых модных вещей 2019 года
Какие купальники надо носить в этом сезоне
Какие купальники надо носить в этом сезоне
Видео
Все видео
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Интервью
1/5
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
1 Просмотров: 2205
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 558
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1197
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1908
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 10125
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1566
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
среда, 22 мая 2019 18:50

Всемирно известный дом моды отказался от меха

  Комментировать
Всемирно известный дом моды отказался от меха
Дом мод Prada с следующем году не будет использовать мех. Фото: Intermoda

Дом мод Prada больше не будет использовать мех для изготовления одежды и аксессуаров.

Группа под руководством Патрицио Бертелли и Mиуччи Прада начиная с женской коллекции весна/лето 2020 вступает в "Альянс без меха", сообщает thebabel.com.ua.

"Инновации и социальная ответственность является частью основных ценностей Prada Group и решение подписать политику без меха результат конструктивного диалога с "Альянсом без меха", в частности с LAV и Гуманным обществом Соединенных Штатов, это является важной вехой в наших обязательствах", - заявила Миучча Прада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Норвегия первой в Европе откажется от меховой промышленности

От использования меха уже отказались итальянские компании Giorgio Armani и Versace, международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни.

В Германии под давлением зоозащитников и государственной ветеринарной службы закрыли последнюю норковую ферму. Другие фермы закрылись еще раньше из-за ужесточения законодательства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Всемирно известный дом моды отказался от меха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

В киевском храме начали править на украинском языке

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

Царь и гетман держали в тюрьме, а большевики - расстреляли. 140 лет назад родился Симон Петлюра

София Ротару не приехала на похороны Владимира Ивасюка

Самое читаемое
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
9
 4 Просмотров: 149700
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 39672
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 20619
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 20511
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 19405
Мода
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
Как сделать ногти визуально длиннее: 15 вариантов маникюра
18
 Просмотров: 20628
Стало известно, кто приодел первую леди на инаугурацию
Стало известно, кто приодел первую леди на инаугурацию Просмотров: 8451
Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд
Блогеры обнажили грудь: набирает обороты новый тренд
10
 Просмотров: 7731
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 1 Просмотров: 1199984
84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
84-летний модник покорил Instagram неповторимым стилем
14
 Просмотров: 2322
Больше всего комментируют
14
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
6
Порошенко готовят на новую должность
5
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
5
Россия отказалась от мира с Украиной
4
Из всех президентов лучшая речь - у Порошенко
Голосов: 1266
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua