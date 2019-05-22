Всемирно известный дом моды отказался от меха

Дом мод Prada с следующем году не будет использовать мех. Фото: Intermoda

Дом мод Prada больше не будет использовать мех для изготовления одежды и аксессуаров.

Группа под руководством Патрицио Бертелли и Mиуччи Прада начиная с женской коллекции весна/лето 2020 вступает в "Альянс без меха", сообщает thebabel.com.ua.

"Инновации и социальная ответственность является частью основных ценностей Prada Group и решение подписать политику без меха результат конструктивного диалога с "Альянсом без меха", в частности с LAV и Гуманным обществом Соединенных Штатов, это является важной вехой в наших обязательствах", - заявила Миучча Прада.

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От использования меха уже отказались итальянские компании Giorgio Armani и Versace, международные марки Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и британские модельеры Вивьен Вествуд и Стелла Маккартни.

В Германии под давлением зоозащитников и государственной ветеринарной службы закрыли последнюю норковую ферму. Другие фермы закрылись еще раньше из-за ужесточения законодательства.