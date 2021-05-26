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четверг, 27 мая 2021 13:01

В интересном положении: как выглядят звезды Голливуда во время беременности

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В интересном положении: как выглядят звезды Голливуда во время беременности
Беременность - самый волнительный период, когда красота женщины удваивается и идет изнутри. Фото: Janko Ferlic. Рexels

Беременность - довольно длительный и волнующий период. Нередко женщина ощущает массу новых эмоций и чувств, а иногда ее самочувствие весьма отличается от привычного. Особенно сложно бывает подобрать красивый наряд на растущий животик. Однако, есть звезды, которые даже в интересном положении выглядели не менее, а то и более стильно, чем обычно. Gazeta.ua подготовила список самых модных звезд Голливуда во время беременности.

Эмили Ратаковски

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская модель не так давно примерила на себя роль мамы, но ее подписчики до сих пор помнят сногсшибательные выходы Ратаковски во время беременности. Эмили всегда любила шокировать публику откровенными нарядами, но во время беременности звезда решила делать это еще чаще.

Рози Хантингтон-Уайтли

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Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Модель и супруга актера Джейсона Стэтхема является образцом стиля. Рози олицетворяет собой элегантность, совершенство и женственность. Не удивительно, что во время беременности своим первенцем, голливудская звезда стала еще красивее.

Хлои Кардашьян

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Публикация от Khloé Kardashian (@khloekardashian)

Светская львица всегда любила демонстрацию своей личной жизни. Звезда реалити-шоу каждый день публиковала для своих подписчиков новые стильные образы во время беременности. Недавно малышке Тру (дочь Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона) исполнилось три года, но мы до сих пор перелистываем инстаграм младшей из трех сестер Кардашьян, чтобы полюбоваться беременными образами Хлои.

Роми Стрейд

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Публикация от Romee Strijd (@romeestrijd)

Бывшая модель Victoria's Secret недавно стала мамой очаровательной малышки. Все девять месяцев Роми демонстрировала великолепные наряды с округлившимся животиком. Если кто-то хотел вдохновиться беременными образами, вам точно нужно посетить страницу Роми Стрейд.

Эшли Грэм

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Самая известная плюс-сайз модель и поклонница бодипозитива не так давно порадовала мир появлением своего сына. Эшли - прямое доказательство того, как можно разрушать стереотипы и быть восхитительной в любой период жизни и при любых параметрах.

Эльза Хоск

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Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Потрясающая Эльза выглядела еще более потрясающей во время беременности. Изысканные наряды, облегающие силуэты и даже туфли на каблуке - не знаем, как ей это удавалось, но выглядела модель действительно восхитительно.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол мама двоих мальчиков. Обе беременности ангел Victoria's Secret демонстрировала полное умиротворение и гармонию, что читалось в каждом ее наряде. Летящие платья, легкие текстуры, женственные принты - каждая деталь говорила, что, находясь в этом положении, Кэндис действительно счастлива.

Миранда Керр

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Публикация от Miranda (@mirandakerr)

Еще одна модель, которая доказывает, что беременность - это расцвет женственности и духовности. Миранда с радостью и завидной периодичностью демонстрирует подписчикам различные образы с заметно округлившимся животиком, говоря о том, что беременность - это действительно лучшее, что происходило с женщиной.

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Блейк Лайвли

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Публикация от Blake Lively (@blakelively)

Актриса всегда была примером для всех голливудских звезд, ведь именно Блейк умеет создавать стильные наряды для красных дорожек, не пользуясь при этом услугами стилистов. Во время беременности артистка любила подчеркивать свое положение обтягивающими платьями, а сочетала она подобные образы с босоножками на высоком каблуке.

Британская супермодель 50-летняя Наоми Кемпбелл впервые стала матерью.

Звезда опубликовала фото в Instagram.

Автор: Диана Родина
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