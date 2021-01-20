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среда, 20 января 2021 14:38

Умер известный украинский дизайнер
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На 48-м году жизни скончался украинский модельер Сергей Ермаков.

Об этом сообщила близкая подруга модельера Светлана Вольнова на своей странице в Facebook.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш талантливый дизайнер Сергей Ермаков, мой дорогой друг. 20 января солнечным утром, простите, больше писать не могу - слишком больно...", - написала Вольнова, муза Ермакова.

С детства Сергей Ермаков страдал от сахарного диабета и был практически слепым почти всю жизнь. Сейчас подробности и обстоятельства смерти дизайнера не известны.

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Несколько интересных фактов о талантливом модельере:

- Первое свое платье Ермаков смоделировал для своей матери в 7-м классе. Он сшил его из белого атласа и зеленого бархата.
- Политики и известные звезды покупали у него платья, когда Сергею было 24 года.
- Его работы высоко оценили дизайнеры Жан Поль Готье, Вячеслав Зайцев и Пако Рабан.
- Для клиентки из Нью-Йорка Ермаков пошил пальто из горностая стоимостью 70 тыс. долларов.

Модельер видел только на 5%, однако считается самым дорогим в Украине. Его одежду любили Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Даша Астафьева, Камалия.

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