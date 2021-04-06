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среда, 07 апреля 2021 09:01

"Украинская шляхта в ХV веке наряжалась по французской моде" - мастерица создает уникальную этно-одежду
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Бренд "Чичери" - это арт этно со взглядом на будущее. Вещи авторской интерпретацией украинских мотивов из разных регионов и времени.
Фото: Фото предоставила Анастасия Василик
Бренд "Чичери" - это арт этно со взглядом на будущее. Вещи авторской интерпретацией украинских мотивов из разных регионов и времени.
Бренд "Чичери" - это арт этно со взглядом на будущее. Вещи авторской интерпретацией украинских мотивов из разных регионов и времени.
Бренд "Чичери" - это арт этно со взглядом на будущее. Вещи авторской интерпретацией украинских мотивов из разных регионов и времени.
Бренд "Чичери" - это арт этно со взглядом на будущее. Вещи авторской интерпретацией украинских мотивов из разных регионов и времени.

6 лет назад во Львове начало свою работу этно-арт-пространство "Чичері". Бренд шьет одежду для детей и взрослых с интерпретацией на древние костюмы украинской шляхты, человека эпохи ренессанса.

Основательница бренда мастерица Анастасия Василик рассказала Gazeta.ua с чего все начиналось.

По ее словам, дорога к созданию одежды была долгой и началась еще в детстве. Семья дизайнера была из тех, кто восстанавливал украинские традиции. Родители коллекционировали не только рубашки или традиционные костюмы, но и керамику, прикладное искусство, иконы, мебель.

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"Я росла в этом, как и когда-то, это передавалось от матери к дочери, так и ко мне пришло. Родители разделили свою коллекцию между мной и сестрой и я начала собирать к ней экземпляры. Когда мои дети пошли в школу, то поняла, что там нет для них одежды и сама сшила. Прошел год и осознала, что имею столько заказов, что даже не хватает времени. Со временем представила первую коллекцию ", - говорит мастерица.

Сначала она шила детские коллекции. Впоследствии изобрела собственную технику отделки на основе валяния шерсти.

"Я немного отошла от традиционного этого способа и делаю из шерсти ручную нить, фиксирую ее в форме на различных орнаментах, тканях. Это не вышивка. Чтобы такое вышивать, понадобится полгода или год времени. Принципиально все делаю сама, помощников нет. Двух одинаковых вещей нет, позиционирую это как живопись: все создаю на основе знаний по истории украинского костюма. Копий не делаю, потому что наша традиционная одежда безупречная и повторить ее невозможно. Зато создаю что-то новое ".

Анастасия Василик стремится возродить линию современного арт-этно, которое объединит в себе знания о традиционных костюмах и будет иметь современный силуэт, ориентацию на моду Европы.

"Хочу, чтобы наш этнос не был провинциальным. Ми должны влиться в концепции современного, чтобы это выглядело стильно, деликатно и очень современно. Надо показать, насколько наши традиции богаты и не ограничивать украинский стиль шароварщиной. Мы живем в ответственное время, когда важно хорошо себя представить в мире. Заявить не о стране потерпевшей, а об очень богатой своими традициями, где украинская знать еще в ХV веке наряжалась на уровне французских тенденций моды ".

Бренд "Чичері" - это арт-этно со взглядом на будущее. Вещи авторской интерпретацией украинских мотивов из разных регионов и єпох.

"Например, сейчас у меня есть коллекция на основе борщевских вышиванок, но совершенно в современном варианте. То есть люди могут их узнать и одновременно увидеть что-то новое. Слово "Чичері" в разных диалектах имеет разные значения. На Закарпатье это - неуловимая, неугомонная. В одном из диалектов, кажется Гуцульщины, это - первая роса, которая нисходит на траву. В сочетании - динамические извивистые линии с характером, неуловимые. Решила так назвать бренд, потому что меня нельзя предсказать".

39-летний Михаил Винтонюк из села Корнич Коломыйского района на Прикарпатье 5 лет шьет и реставрирует старинные кептари. Такую верхнюю одежду издавна надевали украинцы. Способность к созданию кептаря передала ему женщина, родители которой когда-то занимались скорнякцтвом. Теперь он шьет совершенно новые, реставрирует или создает на основе старого образца.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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