Трикотаж – хит сезона: пять вязаных трендов, которые должны быть в зимнем гардеробе

Фэшн-блогеры и инфлюэнсеры точно знают, как соединить трикотажные трендовые вещи для стильного образа.

Этой зимой модными будут свитера и кардиганы в стиле Preppy. Также вязаные жилеты остаются актуальными. А комплекты со свитером, топом или кардиганом создадут романтичный образ, пишет Cosmopolitan.

Джемперы и лонгсливы с необычными вырезами придадут соблазнительности. А сексуальные "мини-кардиганы" сведут с ума каждого.

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Фото: instagram.com/camillecharriere

Стилисты назвали дутые куртки одним из трендов этого сезона. Главной верхней одеждой зимы считается обычно пуховик. Но именно дутые куртки являются идеальным миксом комфорта, уюта и практичности.