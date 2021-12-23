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среда, 05 января 2022 09:51

Трикотаж – хит сезона: пять вязаных трендов, которые должны быть в зимнем гардеробе
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Фэшн-блогеры и инфлюэнсеры точно знают, как соединить трикотажные трендовые вещи для стильного образа.

Этой зимой модными будут свитера и кардиганы в стиле Preppy. Также вязаные жилеты остаются актуальными. А комплекты со свитером, топом или кардиганом создадут романтичный образ, пишет Cosmopolitan.

Джемперы и лонгсливы с необычными вырезами придадут соблазнительности. А сексуальные "мини-кардиганы" сведут с ума каждого.

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Этой зимой модными будут свитера и кардиганы в стиле Preppy
Фото: instagram.com/camillecharriere
Вязаные жилеты остаются актуальными
Комплекты со свитером, топом или кардиганом создадут романтический образ
Джемперы и лонгсливы с необычными вырезами придадут соблазнительности
Сексуальные "мини-кардиганы" сведут с ума каждого

Стилисты назвали дутые куртки одним из трендов этого сезона. Главной верхней одеждой зимы считается обычно пуховик. Но именно дутые куртки являются идеальным миксом комфорта, уюта и практичности.

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Дата
05
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