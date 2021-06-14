Тренд, который заполонил все модные площадки: как стильно носить платок

Горячим трендом лета 2021-го стал платок на голове. В чем изюминка модного атрибута в этом сезоне и с чем сочетать аксессуар - рассказывает Gazeta.ua.

Не бейсболкой единой

Автор: Mwabonje.Pexels Экспериментируйте с вариантами ношения головного убора

Внезапно во время нашумевшей моды на бейсболки в ряды трендов вырвались давно забытые платки. Когда-то чисто байкерский аксессуар стал важным атрибутом женского летнего гардероба. Головной убор, который является максимально расслабленным по настроению, не только защищает от жаркого солнца, но и добавляет некоторую нотку кокетства.

Стилистика платков

Автор: cottonbro.Pexels Романтичное сочетание нежных по настроению вещей - лучший вариант для творческих девушек

Основной особенностью платков является нейтральная стилистика. В зависимости от сочетаний головной убор меняется по настроению и модным посылом. Микс платка и романтичного платья с цветочным принтом является женственным и нежным. В данном сочетании нет места брутальности и драйву, которые могут появиться при стилизации трендового аксессуара с вызывающей косухой и джинсами свободного кроя. Это означает только одно - какой бы характерный стиль не был вашим, платок будет идеальным дополнением образа.

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Акцент, дополнения или база?

Платок сам по себе является привлекающим внимание декором образа. Но, как и в случае с любой вещью, все зависит от цветовой гаммы и принта. Летний аксессуар может быть выполнен в любой интерпретации, которая будет ближе именно вам: кричащий яркий акцент с лого в сочетании с базовым аутфитом, дополнение к романтичному образу в шелковом исполнении, в абсолютно базовом оттенке и без наличия каких-либо изображения. Все на ваш вкус. Ниже наша редакция подготовила различные варианты стилизаций трендового наряда для вашего вдохновения.

Автор: Dinielle De Veyra Дополнение к монохромному образу - спокойно, расслабленно и стильно

Автор: Trần Long Спокойный по стилистике головной убор с акцентным платьем будет прекрасным вариантом романтичного образа

Автор: Djordje Cvetkovic.Pexels Яркий акцент в базовом одеянии - сделайте платок главной изюминкой образа!

Для многих панама - это исключительно спортивная или кежуальная деталь. Но в 2021 году модный мир окончательно стер все границы между стилями и позволил неистовый и непредсказуемый микс настроения и стилистики. Конечно, панама до сих пор актуально смотрится в сочетании с другими расслабленными элементами гардероба, отлично дополняет спортивные луки и органично вписывается в образы с джинсами, футболками, костюмами. Но трендовый головной убор прекрасно внедряется и в классические образы с маскулинными жакетами, строгими брюками, тренчем и даже романтическими платьями.