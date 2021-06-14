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понедельник, 14 июня 2021 14:15

Тренд, который заполонил все модные площадки: как стильно носить платок
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Горячим трендом лета 2021-го стал платок на голове. В чем изюминка модного атрибута в этом сезоне и с чем сочетать аксессуар - рассказывает Gazeta.ua.

Не бейсболкой единой

Автор: Mwabonje.Pexels
  Экспериментируйте с вариантами ношения головного убора
Экспериментируйте с вариантами ношения головного убора

Внезапно во время нашумевшей моды на бейсболки в ряды трендов вырвались давно забытые платки. Когда-то чисто байкерский аксессуар стал важным атрибутом женского летнего гардероба. Головной убор, который является максимально расслабленным по настроению, не только защищает от жаркого солнца, но и добавляет некоторую нотку кокетства.

Стилистика платков

Автор: cottonbro.Pexels
  Романтичное сочетание нежных по настроению вещей - лучший вариант для творческих девушек
Романтичное сочетание нежных по настроению вещей - лучший вариант для творческих девушек

Основной особенностью платков является нейтральная стилистика. В зависимости от сочетаний головной убор меняется по настроению и модным посылом. Микс платка и романтичного платья с цветочным принтом является женственным и нежным. В данном сочетании нет места брутальности и драйву, которые могут появиться при стилизации трендового аксессуара с вызывающей косухой и джинсами свободного кроя. Это означает только одно - какой бы характерный стиль не был вашим, платок будет идеальным дополнением образа.

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Акцент, дополнения или база?

Платок сам по себе является привлекающим внимание декором образа. Но, как и в случае с любой вещью, все зависит от цветовой гаммы и принта. Летний аксессуар может быть выполнен в любой интерпретации, которая будет ближе именно вам: кричащий яркий акцент с лого в сочетании с базовым аутфитом, дополнение к романтичному образу в шелковом исполнении, в абсолютно базовом оттенке и без наличия каких-либо изображения. Все на ваш вкус. Ниже наша редакция подготовила различные варианты стилизаций трендового наряда для вашего вдохновения.

Автор: Dinielle De Veyra
  Дополнение к монохромному образу - спокойно, расслабленно и стильно
Дополнение к монохромному образу - спокойно, расслабленно и стильно
Автор: Trần Long
  Спокойный по стилистике головной убор с акцентным платьем будет прекрасным вариантом романтичного образа
Спокойный по стилистике головной убор с акцентным платьем будет прекрасным вариантом романтичного образа
Автор: Djordje Cvetkovic.Pexels
  Яркий акцент в базовом одеянии - сделайте платок главной изюминкой образа!
Яркий акцент в базовом одеянии - сделайте платок главной изюминкой образа!

Для многих панама - это исключительно спортивная или кежуальная деталь. Но в 2021 году модный мир окончательно стер все границы между стилями и позволил неистовый и непредсказуемый микс настроения и стилистики.

Конечно, панама до сих пор актуально смотрится в сочетании с другими расслабленными элементами гардероба, отлично дополняет спортивные луки и органично вписывается в образы с джинсами, футболками, костюмами. Но трендовый головной убор прекрасно внедряется и в классические образы с маскулинными жакетами, строгими брюками, тренчем и даже романтическими платьями.

Автор: Диана Родина
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