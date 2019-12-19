Тренд этого сезона, как носить шелковый платок

Накануне праздников на первый план выходит вопрос о подарках. Для родных, коллег, партнеров, друзей. Чтобы не потеряться в калейдоскопе предложений и подобрать элегантные и изысканные подарки, предлагаем обратить внимание на шелковые или шерстяные платки и шали, аксессуары, которые на сегодняшний день актуальны и востребованы. Многие дизайнеры снова выводят их на первый план. В этом году огромную популярность платки набрали даже в мужской моде.
Киевский бренд OLIZ занимается производством платков уже несколько лет. В каждом платке соединили любовь к культурным традициям, последние модные тенденции и современное украинское искусство. Олиз специализируется на производстве люксовых аксессуаров с лучшего итальянского шелка или шерсти премиум качества и сотрудничает с украинскими художниками, которые рисуют в разных жанрах, создавая картины для платков.
Используют традиционную Петриковскую роспись, иногда в современном прочтении художника, также один из любимых жанров- это абстракция. Иногда обращаются до примитивизма, что в последние годы очень популярен в фэшн-индустрии.
Вам подготовили несколько наглядных примеров модных луков с использованием такой стильной детали:
• Завяжите на голове
• Украсьте свою прическу, например хвост
• Накиньте на плечи
• Завяжите на шее
Платки и шали от OLIZ чаще всего выбирают крупные компании для подарков зарубежным партнерам по бизнесу, ведь это действительно ценный презент, качественный и, что самое главное, созданный полностью в Украине, основанный на нашей культуре. Каждая хустина- это произведение искусства и культурный месседж.
Бренд заботится о том, чтобы покупателям было удобно дарить подарок, изготавливая свои открытки и екологическую упаковку- коробки из настоящего льна.
Большой ассортимент коллекций и настоящее цветное разнообразие OLIZ позволяет побаловать себя или выбрать актуальный подарок для близких. Ведь цвета для рисунков тщательно подбираются с учетом всех модных тендценций и чтобы они легко комбинировались с любым образом.
Наслаждайтесь настоящим украинским искусством и нежностью шелка!
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