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четверг, 19 декабря 2019 19:38

Тренд этого сезона, как носить шелковый платок
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  В коллекции OLIZ найдутся яркие оттенки для Вашего настроения
В коллекции OLIZ найдутся яркие оттенки для Вашего настроения

Накануне праздников на первый план выходит вопрос о подарках. Для родных, коллег, партнеров, друзей. Чтобы не потеряться в калейдоскопе предложений и подобрать элегантные и изысканные подарки, предлагаем обратить внимание на шелковые или шерстяные платки и шали, аксессуары, которые на сегодняшний день актуальны и востребованы. Многие дизайнеры снова выводят их на первый план. В этом году огромную популярность платки набрали даже в мужской моде.

Киевский бренд OLIZ занимается производством платков уже несколько лет. В каждом платке соединили любовь к культурным традициям, последние модные тенденции и современное украинское искусство. Олиз специализируется на производстве люксовых аксессуаров с лучшего итальянского шелка или шерсти премиум качества и сотрудничает с украинскими художниками, которые рисуют в разных жанрах, создавая картины для платков.

Используют традиционную Петриковскую роспись, иногда в современном прочтении художника, также один из любимых жанров- это абстракция. Иногда обращаются до примитивизма, что в последние годы очень популярен в фэшн-индустрии.

Вам подготовили несколько наглядных примеров модных луков с использованием такой стильной детали:

• Завяжите на голове

  В коллекции OLIZ найдутся яркие оттенки для Вашего настроения
В коллекции OLIZ найдутся яркие оттенки для Вашего настроения

• Украсьте свою прическу, например хвост

  В каждом платке чувствуются нотки украинских традиций, современность и ориентация на модные тендеции
В каждом платке чувствуются нотки украинских традиций, современность и ориентация на модные тендеции

• Накиньте на плечи

  Минимализм и элегантность изделий OLIZ придаст изюминки в каждый наряд
Минимализм и элегантность изделий OLIZ придаст изюминки в каждый наряд

• Завяжите на шее

  Каждый может дать волю фантазии и повязать платок или шарф, как захочет
Каждый может дать волю фантазии и повязать платок или шарф, как захочет

Платки и шали от OLIZ чаще всего выбирают крупные компании для подарков зарубежным партнерам по бизнесу, ведь это действительно ценный презент, качественный и, что самое главное, созданный полностью в Украине, основанный на нашей культуре. Каждая хустина- это произведение искусства и культурный месседж.

Бренд заботится о том, чтобы покупателям было удобно дарить подарок, изготавливая свои открытки и екологическую упаковку- коробки из настоящего льна.

Большой ассортимент коллекций и настоящее цветное разнообразие OLIZ позволяет побаловать себя или выбрать актуальный подарок для близких. Ведь цвета для рисунков тщательно подбираются с учетом всех модных тендценций и чтобы они легко комбинировались с любым образом.

Наслаждайтесь настоящим украинским искусством и нежностью шелка!

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