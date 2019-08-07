Топ-10 антитрендов, котоыре прошли сквозь фэшн-века

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 999
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2151
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1872
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3924
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12573
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15030
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2862
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3375
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
3
5
14
10
7
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret оделась в бренд жены украинского министра
"Ангел" Victoria's Secret оделась в бренд жены украинского министра
Худшие модные тренды за последние десять лет
Худшие модные тренды за последние десять лет
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret снялась для глянца на пляже без одежды
"Ангел" Victoria's Secret снялась для глянца на пляже без одежды
С чем носить и сочетать летние шорты
С чем носить и сочетать летние шорты
Видео
Все видео
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Первое в мире цифровое платье продали за $9500
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Louis Vuitton создали аксессуар будущего
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3645
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 747
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7443
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2835
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1062
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 14:08

Топ-10 антитрендов, котоыре прошли сквозь фэшн-века
10

  Комментировать

Правила созданы, чтобы их нарушать, но это не касается модных заповедей. Есть трендовые истины, которые проверены временем и не одним поколением модниц.

Некоторые фэшн-катастрофы мода не прощает.

Gazeta.ua сделала подборку модных заповедей, которых следует придерживаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Худшие модные тренды за последние десять лет

1. Не более 3 цветов. Это правило не касается принтов. Когда в образе более 3 цветов, это выглядит слишком. Главное в одежде - человек, который её носит.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

2. Нет пошлости. Один из самых любимых приемов дизайнеров для привлечения внимания к своему творению - это пошлость. Нужно не забывать о границе, которую не стоит переступать.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

3. Никаких леопардов. Речь идет о total look с леопардовым принтом. Уместнее обойтись аксессуарами и стильно расставить акценты.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

4. Нет подделкам. Когда речь идет о брендах, то лучше ничего чем фейк. Люкс часто слишком дорогой, однако альтернативных способов получить желаемую вещь много. От масс-маркета до сезона скидок.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

5. Каблуки в стиле Леди Гаги. Единственный человек, который не откажется от такой обуви - это сама Леди Гага. О непрактичности и неудобстве стрипов и высоких каблуков знает каждая модница.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

6. Воротник из меха. Если не хочешь выглядеть как отрицательный персонаж из старых сериалов или мультфильмов, то лучше отказаться от меха вообще.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

7. Изобилие аксессуаров. Закон не касается подиумных образов, но в жизни такие образы выглядят смешно и дешево. Сюда же попадают пластиковые украшения и бижутерия ярких цветов.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

8. Старомодный винтаж. Если ты поклонница винтажных вещей, лучше выбирай классические модели. Иначе рискуешь выглядеть старомодно. Также на вещах не должно быть следов времени.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

9. Комбинировать более 2 трендов в образе. Сочетание 2 ультрамодных вещей достаточно. Рискуете выглядеть как сорока.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

10. Меньше да лучше. Лаконичность всему голова. Если сомневаешься, не слишком много всего в образе, лучше лишний раз посмотреть в зеркало. Скорее всего, придется что-то снимать.

Автор: www.cosmo.com.ua
  Модные заповеди, которые не стоит игнорировать
Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

Чтобы облегчить задачу модного глянца, бутикам и главным модницам, Институт цвета Pantone каждые полгода представляет палитру оттенков - настоящих хитов будущего времени года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Топ-10 антитрендов, котоыре прошли сквозь фэшн-века». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Российские войска перешли границу Грузии

Украинское правительство подписало договор с Кубанью

Приняли жестокий закон

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Серийный убийца нападал только на женщин

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 61928
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 32013
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 26151
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 21988
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 18873
Мода
Модные эксперты назвали самые трендовые цвета сезона осень-зима 2019-го
Модные эксперты назвали самые трендовые цвета сезона осень-зима 2019-го
8
 Просмотров: 7875
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда
Кэтрин Зета-Джонс засветилась в вышиванке украинского бренда
3
 Просмотров: 2061
В платье за ​​2,3 тыс. фунтов: Меган Маркл удивила выбором наряда для Vogue
В платье за ​​2,3 тыс. фунтов: Меган Маркл удивила выбором наряда для Vogue Просмотров: 252
"Ангел" Victoria's Secret оделась в бренд жены украинского министра
"Ангел" Victoria's Secret оделась в бренд жены украинского министра
5
 Просмотров: 6905
Куда отправиться за новым золотым колье?
Куда отправиться за новым золотым колье? Просмотров: 18
Больше всего комментируют
9
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
5
Зеленский срочно позвонил Путину
5
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Отец погибшего морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Голосов: 728
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua