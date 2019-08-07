Топ-10 антитрендов, котоыре прошли сквозь фэшн-века

Правила созданы, чтобы их нарушать, но это не касается модных заповедей. Есть трендовые истины, которые проверены временем и не одним поколением модниц.

Некоторые фэшн-катастрофы мода не прощает.

Gazeta.ua сделала подборку модных заповедей, которых следует придерживаться.

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1. Не более 3 цветов. Это правило не касается принтов. Когда в образе более 3 цветов, это выглядит слишком. Главное в одежде - человек, который её носит.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

2. Нет пошлости. Один из самых любимых приемов дизайнеров для привлечения внимания к своему творению - это пошлость. Нужно не забывать о границе, которую не стоит переступать.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

3. Никаких леопардов. Речь идет о total look с леопардовым принтом. Уместнее обойтись аксессуарами и стильно расставить акценты.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

4. Нет подделкам. Когда речь идет о брендах, то лучше ничего чем фейк. Люкс часто слишком дорогой, однако альтернативных способов получить желаемую вещь много. От масс-маркета до сезона скидок.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

5. Каблуки в стиле Леди Гаги. Единственный человек, который не откажется от такой обуви - это сама Леди Гага. О непрактичности и неудобстве стрипов и высоких каблуков знает каждая модница.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

6. Воротник из меха. Если не хочешь выглядеть как отрицательный персонаж из старых сериалов или мультфильмов, то лучше отказаться от меха вообще.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

7. Изобилие аксессуаров. Закон не касается подиумных образов, но в жизни такие образы выглядят смешно и дешево. Сюда же попадают пластиковые украшения и бижутерия ярких цветов.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

8. Старомодный винтаж. Если ты поклонница винтажных вещей, лучше выбирай классические модели. Иначе рискуешь выглядеть старомодно. Также на вещах не должно быть следов времени.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

9. Комбинировать более 2 трендов в образе. Сочетание 2 ультрамодных вещей достаточно. Рискуете выглядеть как сорока.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

10. Меньше да лучше. Лаконичность всему голова. Если сомневаешься, не слишком много всего в образе, лучше лишний раз посмотреть в зеркало. Скорее всего, придется что-то снимать.

Автор: www.cosmo.com.ua Модные заповеди, которые не стоит игнорировать

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