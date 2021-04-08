Способ загара без бретелек и увеличения груди: как носить модный купальник этим летом

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Главным летним трендом в этом году является купальник, бюстгальтер которого надевают вверх тормашками.

Будут актуальными не только такие модели купальников, но и слитые трикотажные и нейтральных оттенков. Об этом пишет ELLE.

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Мода на такой вариант купальника появилась еще 3 года назад. Тогда итальянская модель и дизайнер Валентина Фрадеграда показала, как загорать без бретелек. Многие из женщин были в восторге и назвали этот способ "мгновенным увеличением груди".

Сейчас благодаря сестрам Кардашьян такой способ надевать бикини стал горячим трендом.

Модные тренды постоянно меняются, некоторые вещи исчезают, а некоторые иногда возвращаются. В 1920-х купальники были максимально закрытыми. Они больше напоминали костюмы для гимнастики, чем пляжный наряд. Обнаженные колени считались верхом сексуальности, поэтому более откровенных костюмов почти никто не носил.