Словаки, евреи, армяне: дизайнер показала одежду с элементами традиций нацменьшинств

Фото: Фото предоставила Ольга Романова

Львовский дизайнер Ольга Романова создала коллекцию одежды с мотивами нацменьшинств Украины.

Ради этого она путешествовала по Украине, чтобы подробнее изучить особенности каждого нацменьшинства.

Ольга Романова рассказала для Gazeta.ua, что ее миссией было показать разнообразие Украины и уважение ко всем и каждому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото

"Хотела доказать, что мы сильны, как нация, и можем сосуществовать вместе в гармонии. Среди нацменьшинств, которые посещала во время съемок проекта "Суспільного" "Візуальний код" - словацкая, еврейская, польская, азербайджанская и армянская. Познакомилась с их традициями, бытом и национальной одеждой. Каждая из нацменьшинств работает над тем , чтобы продолжать традицию предков и осознавать свои корни ", - рассказала художница.

Ольга Романова занимается дизайном с 2008 года. С тех пор создала разнообразные коллекции по разным тематикам.

"Коллекция с мотивами одежды нацменьшинств стала для меня вызовом. Каждая из них колоритная и яркая, с большим количеством деталей. Соединить их и не пропустить в одной маленькой коллекции было трудно. Хотелось, чтобы все выглядело гармонично и как коллекция, а не набор одежды . Также старалась, чтобы одежда была адаптированной под современную и можно было носить ее сейчас ".

Лето 2021-го смело можно назвать сезоном вязаных платьев. При чем именно в этом году их действительно много в самых различных вариантах. Вне зависимости от длины и оттенка вашего платья, вы можете сочетать их как с обувью на небольшом каблуке, так и с босоножками на плоской подошве. Вязаные платья смотрятся невероятно женственно и нежно, поэтому, дополнив их маленькой сумочкой, вы усилите этот эффект.