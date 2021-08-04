Широкие и в стиле пэчворк: какие трендовые джинсы надевать осенью

В коллекциях осень-зима 2021 года дизайнеры представили различные модели джинсов, большинство из которых ориентированы на удобство. Поэтому джинсы свободного кроя, широкие или классические прямые будут в моде этой осенью.

Однозначным лидером станут широкие модели. Джинсы-клеш вернулись в моду еще в прошлом году. Трендовыми вариантами являются джинсы с дополнительным объемом в области бедер и классические прямые. Актуальным есть "вареный" деним. Об этом пишет Cosmopolitan.

Джинсы с подвернутыми краями снова в тренде. Но теперь модными вариантами являются укороченные и небрежного свободного кроя. Дизайнеры придали этим моделям узоров и кожаных вставок.

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Джинсы в стиле пэчворк тоже будут актуальны осенью. А смелые модницы смогут надеть модели с необычными принтами: от надписей до разнообразных рисунков. Следует выбирать трендовые джинсы в цвете индиго - темно-синем оттенке.

Фото: instagram.com/lestylealafrancaise

Стилисты уверяют, что джинсы skinny уже не актуальны. Этим летом в тренде джинсы-баллоны и с широкими штанинами. Для стильного образа стоит выбрать джинсы в белом или классическом голубом цветах.