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среда, 04 августа 2021 13:38

Широкие и в стиле пэчворк: какие трендовые джинсы надевать осенью
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В коллекциях осень-зима 2021 года дизайнеры представили различные модели джинсов, большинство из которых ориентированы на удобство. Поэтому джинсы свободного кроя, широкие или классические прямые будут в моде этой осенью.

Однозначным лидером станут широкие модели. Джинсы-клеш вернулись в моду еще в прошлом году. Трендовыми вариантами являются джинсы с дополнительным объемом в области бедер и классические прямые. Актуальным есть "вареный" деним. Об этом пишет Cosmopolitan.

Джинсы с подвернутыми краями снова в тренде. Но теперь модными вариантами являются укороченные и небрежного свободного кроя. Дизайнеры придали этим моделям узоров и кожаных вставок.

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Джинсы в стиле пэчворк тоже будут актуальны осенью. А смелые модницы смогут надеть модели с необычными принтами: от надписей до разнообразных рисунков. Следует выбирать трендовые джинсы в цвете индиго - темно-синем оттенке.

Однозначным лидером станут широкие модели
Фото: instagram.com/lestylealafrancaise
Модными вариантами являются укороченные и небрежного свободного кроя джинсы
Джинсы в стиле пэчворк тоже будут актуальны осенью
Смелые модницы смогут надеть модели с необычными принтами
Стоит выбирать трендовые джинсы в цвете индиго

Стилисты уверяют, что джинсы skinny уже не актуальны. Этим летом в тренде джинсы-баллоны и с широкими штанинами. Для стильного образа стоит выбрать джинсы в белом или классическом голубом цветах.

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