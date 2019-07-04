С прошлого века: назвали самые трендовые модели джинс

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Джинсы - универсальный элемент одежды. Каждая модница должна иметь их в гардеробе, как одну из базовых вещей.

Модные эксперты журнала Cosmopolitan поделились самыми трендовыми моделями джинсов.

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В фэшн-рейтинг попали фасоны из прошлого века. На пике популярности оказались модели 1980-1990-х годов, которые точно завалялись в мамином шкафу.

Джинсы-клеш и ретро также оказались в топе. Не остались за бортом модных трендов деним с надписями и джинсы-mom.

Модные эксперты рассказали, что стало анти-трендом лета 2019.