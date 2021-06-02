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четверг, 03 июня 2021 10:31

С чем носить джинсы: шесть советов для модников
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Мы абсолютно уверены в том, что у каждой в шкафу найдется хотя бы одна пара джинс, ведь это самый комфортный вид одежды. К тому же, именно с джинсами можно сочетать абсолютно любую вещь и при этом выглядеть на все сто. Не верите? Тогда скорее читайте о модных стилизациях с джинсами!

Объемный верх

Автор: Ketut Subiyanto.Pexels
  Рубашка и джинсы - так просто, но так стильно
Рубашка и джинсы - так просто, но так стильно

Рубашка, свитер, кардиган или любая другая единица свободного фасона будет идеально сочетаться с mom-джинсами, джинсами прямого кроя, скинни и джинсами-бананами. Объемный верх всегда добавляет некой расслабленности образу, поэтому если это не является вашей конечной целью, советуем добавить структурированную верхнюю одежду, обувь на каблуке и сумку прямоугольной жесткой формы.

Облегающий верх

Автор: Marcelo Chagas.Pexels
  Для сохранения правильных пропорций, сочетайте облегающий верх с более свободными моделями джинс
Для сохранения правильных пропорций, сочетайте облегающий верх с более свободными моделями джинс

Майки, лонгсливы, топы и водолазки добавят образу нотку женственности, четко обозначив силуэты и подчеркнув каждый изгиб твоей фигуры. Однако, выбирая такой вариант верха, необходимо помнить, что более зауженные джинсы все же интереснее и актуальнее сочетаются с каким-либо объемом, поэтому, чтобы итоговый результат не был перегружен нарочитой сексуальностью, добавьте объемный жакет или тренч.

Немного спорта

Автор: Rangga Aditya Armien.Pexels
  Сочетание объемного худи с джинсами является идеальным вариантом на каждый день
Сочетание объемного худи с джинсами является идеальным вариантом на каждый день

Свитшот или худи являются сами по себе достаточно спортивными единицами, поэтому для снижения градуса расслабленности рекомендуем добавить фактурный блейзер и высокие сапоги. Аутфит отлично подойдет для как для ежедневных прогулок, так и для отдыха за городом.

Нотка сексуальности

Автор: Michelle Leman.Pexels
  Сейчас бра является одним из самых трендовых элементов гардероба
Сейчас бра является одним из самых трендовых элементов гардероба

Сейчас джинсы все чаще сочетают с элементом гардероба, некогда считавшимся нижним бельем и использовавшимся исключительно под другой одеждой. Сейчас можно не прятать бра, боди и корсет, соединяя их с объемным структурированным жакетом. Обувь может быть как на каблуке, так и с массивной грубой подошвой. Главное – помните про баланс форм и сочетайте такой дерзкий вариант для более объемных моделей джинс, чтобы образ не получился навязчиво сексуальным и даже вульгарным.

Жилет

Автор: Anj Namoro.Pexels
  Для прохладной погоды отлично подойдет кардиган или жилет, который так стильно сочетается с джинсами
Для прохладной погоды отлично подойдет кардиган или жилет, который так стильно сочетается с джинсами

Вязаный жилет – горячий тренд этого года, который даже после прихода новых тенденций в моде будет актуальным и базовым, поэтому советуем присмотреться к нему уже сейчас. Джинсы любого вида будут прекрасно сочетаться с жилетом как в качестве самостоятельной единицы, так и в соединении с рубашкой.

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Укороченный топ

Автор: jasmin chew.Pexels
  Укороченный топ великолепно соединяется в единый образ с джинсами с высокой посадкой
Укороченный топ великолепно соединяется в единый образ с джинсами с высокой посадкой

Однозначно это вариант для смелых и уверенных в себе девушек, которые стремятся демонстрировать свою независимость внешним видом. Укороченный топ будет очень привлекательно смотреться с джинсами на высокой талии. Под туфли или кроссовки, с рюкзаком или структурированной сумкой – все на ваше усмотрение. Для уравновешивания такого образа и добавления ему нотки маскулинности, можете добавить жакет, а если ва стремитесь создать романтичный образ, сочетайте укороченный топ с удлиненным кардиганом.

Купувати речі в інтернеті дуже популярно, це позбавляє від черг у примірочну та скупчення людей.

Але часом можна купити й речі не за розміром. Як обрати ідеальні джинси, наприклад, не вдягаючи їх, поділилась блогерка Емілі Джеймс в Instagram.

За її словами, це допоможе зекономити час навіть у магазині.

Автор: Диана Родина
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